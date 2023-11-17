Следовательно, похоже, что Honor 100 Pro будет оснащен чипом Snapdragon 8 Gen 2, а Honor 100, похоже, будет оснащен грядущим чипсетом Snapdragon 7 Gen 3, который еще не представлен официально.

Компания Honor собирается представить новые смартфоны Honor 100 и Honor 100 Pro в Китае 23 ноября. Пока что детали о ключевых характеристиках этих устройств не разглашаются, хотя компания уже подтвердила их дизайн. Некоторые слухи говорят о том, что ожидается, что серия Honor 100 будет оборудована новыми чипсетами Qualcomm. Утечка изображения, которая, похоже, является внутренним документом компании, показывает чипсеты, используемые в обоих смартфонах.

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Текст на китайском языке на изображении гласит, что Honor 100 оснащен чипсетом Snapdragon 7-й серии третьего поколения, а Honor 100 Pro оснащен чипсетом Snapdragon 8-й серии второго поколения. Следовательно, Honor 100 Pro, вероятно, будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2. С другой стороны, кажется, что Honor 100 оснастят грядущим чипсетом Snapdragon 7 Gen 3, который еще не был официально представлен. Если Honor 100 действительно будет использовать Snapdragon 7 Gen 3, то Qualcomm может его представить за несколько дней до релиза серии Honor 100.

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По некоторым отчетам, как Honor 100, так и Honor 100 Pro будут оснащены OLED-панелью с разрешением в 1,5K и частотой обновления 120 Гц. У стандартной модели будет одна фронтальная камера, тогда как у Honor 100 Pro будет вырез в экране в форме таблетки, указывающий наличие двух фронтальных камер. При этом Honor 100 оснащен основной камерой с разрешением в 50 Мп и поддержкой OIS. Также имеется информация, что оба смартфона будут поддерживать функцию быстрой зарядки мощностью 100 Вт, но пока нельзя утверждать, какая ёмкость будет у их батарей.