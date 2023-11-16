Также стали известны дата запуска, цена, некоторые характеристики и рендеринг смартфона.

Xiaomi готовится к выпуску нового флагмана Redmi Note 13R Pro. Смартфон был замечен на интернет-сайте China Telecom под номером модели "2311FRAFDC" и занесен в базу данных с вариантом памяти 12 ГБ/256 ГБ. Ранее этот смартфон также был зарегистрирован на сертификационной платформе 3C с тем же номером модели.

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Что касается технических характеристик, Redmi Note 13R Pro будет поддерживать 4G и будет совместим с сетями 2G, 3G и 4G. Кроме того, у него будет слот для двух SIM-карт. Этот смартфон будет оборудован 6,67-дюймовым экраном с разрешением FHD+ (2400 x 1080 пикселей). Он также будет оснащен двойной задней камерой на 108 МП + 2 МП и фронтальной камерой на 16 МП. Другие раскрытые характеристики этого устройства включают ОС Android 13, сканер отпечатков пальцев, порт USB Type-C, а также различные датчики (акселерометр, датчик приближения, датчик силы тяжести и датчик освещенности) и системы местоположения (GPS и Beidou).

Судя по изображениям, смартфон будет иметь плоский дисплей с тонкими рамками и немного более толстой нижней частью. Он также будет иметь переднюю камеру в прорези. На задней плоскости смартфона будет расположен прямоугольный модуль камеры, в котором будут два выступающих круглых кольца камеры. Светодиодный фонарик и логотип Redmi будут находиться внутри модуля камеры. Боковые панели будут иметь плоский край, а лоток для карт будет находиться на левой боковой панели. Кнопки громкости и питания будут находиться на правой боковой панели. Верхняя часть будет иметь аудиоразъем 3,5 мм, ИК-передатчик и дополнительный микрофон. Нижняя панель будет содержать основной микрофон, порт зарядки USB Type-C и решетки динамиков.

Xiaomi выпустит свой смартфон Redmi Note 13R Pro 20 ноября 2023 года в Китае. Вариант смартфона с 12/256 ГБ памяти будет стоить также 1999 юаней. Смартфон также будет доступен в трех цветах: черном, белом и синем. Redmi Note 13R Pro выглядит как достойный преемник Redmi Note 12 Pro. Он предлагает мощный процессор, хороший дисплей, качественную камеру и удобную конструкцию. Цена смартфона также вполне привлекательна.