Полная информация об экологически чистых материалах, использованных при производстве данных часов не разглашается, но силиконовый ремешок и некоторые другие основные материалы остались.

Познакомьтесь с новой моделью умных часов Ocean Edition от компании Garmin. Это обновленная версия часов Descent G1, которые были выпущены ранее в этом году. Теперь вместе с Descent G1 Solar - Ocean Edition также поступят в продажу и Garmin Descent MK3. Отличительной особенностью новой модели Garmin Descent G1 Solar - Ocean Edition является их уникальный дизайн в гамме Azure и материалы, изготовленные из переработанного пластика, добытого прямо из океана.

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Garmin Descent G1 Solar - Ocean Edition - самые экологически чистые и функциональные умные часы от этого бренда. Они сохраняют основные материалы и силиконовый ремешок, но полная информация об использованных экологически чистых материалах не разглашается. Часы оснащены солнечной зарядкой, что подчеркивает их стремление к устойчивому развитию. Эти умные часы специально разработаны для дайверов и являются их надежным компьютером во время погружений. Они сохраняют все необходимые функции обычной модели. Descent G1 Solar - Ocean Edition уже доступны для предварительного заказа. Цена гаджета составляет 649,99 долларов США, а первые экземпляры, скорее всего, поступят в продажу в конце этого месяца. Серия Garmin Descent G1 продолжает расширяться и предлагает умные часы для любителей подводного плавания. Новая модель отлично вписывается в серию, привнося новые возможности, а также прилагает особое внимание к экологической стороне производства.