T5 EVO оснащен портом USB 3.2 Gen 1, который помогает передавать данные до 3,8 раз быстрее, чем внешние жесткие диски.

Компания Samsung представила новый портативный накопитель T5 EVO, оснащенный технологией Solid State Drive (SSD) и емкостью до 8 ТБ. Это передовое устройство доступно для приобретения во всем мире уже сегодня. Твердотельные накопители T5 EVO представлены в трех вариантах емкости: 2 ТБ, 4 ТБ и 8 ТБ, по цене соответственно 189,99, 349,99 и 649,99 долларов США. Новые накопители обладают компактным и эргономичным дизайном, включают в себя габариты 99 мм x 40 мм x 17 мм. Благодаря своему весу всего 102г, этот SSD накопитель является удобным и простым в использовании.

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Черный корпус с титаново-серой кольцевой ручкой придает устройству стильный внешний вид. Конструкция из металла и резиновое покрытие защищают накопитель от внешних воздействий, включая падения с высоты до 2 метров. SSD T5 EVO оснащен портом USB 3.2 Gen 1, который обеспечивает скоростную передачу данных, превосходящую внешние жесткие диски, в три с половиной раза. Скорость чтения и записи данных достигает до 460 мегабайт в секунду, значительно упрощая передачу файлов большого объема.

Для обеспечения безопасности пользователей в этом SSD использованы технология Thermal Guard и аппаратное шифрование данных. Технология Dynamic Thermal Guard предотвращает перегрев накопителя и поддерживает оптимальную рабочую температуру. 256-битное аппаратное шифрование данных по стандарту Advanced Encryption Standard (AES) гарантирует максимальную защиту, необходимую пользователям. T5 EVO также оснащен программным обеспечением Samsung Magician, которое предлагает набор функций управления, включая проверку работоспособности накопителя а реальном времени, функцию аутентификации, тесты производительности и обновления прошивки.

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Новый твердотельный накопитель T5 EVO совместим с широким спектром устройств, включая смартфоны, планшеты, игровые консоли и операционные системы, такие как macOS и Windows.