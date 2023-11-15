Зарядное устройство GaN мощностью 45 Вт оснащено портом зарядки USB типа C и портом USB типа A и поддерживает несколько протоколов зарядки, таких как FlashCharge, UFCS, PD3.0 и QC 2.0

Производитель бытовой электроники Vivo представил на китайском рынке свое совершенно новое двухпортовое зарядное устройство GaN (нитрид галлия) мощностью 45 Вт. В настоящее время устройство доступно для предварительного заказа, а его официальная продажа стартует на следующей неделе.

Новая модель GaN оснащена портом зарядки USB типа C и портом USB типа A и поддерживает несколько протоколов зарядки, таких как FlashCharge, UFCS, PD3.0 и QC 2.0. Устройство также имеет складную конструкцию с разъемом для подключения, что обеспечивает больше удобств для пользователей.

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Говоря о подаче питания, порт типа C обеспечивает мощность зарядки 45 Вт, а порт типа A — 44 Вт. При одновременном использовании порты типа C и типа A будут обеспечивать мощность зарядки 35 Вт и 10 Вт соответственно. Кроме того, новейшее зарядное устройство GaN также имеет 9-слойную защиту. Таким образом, устройство надежно защищено от различных проблем, таких как перегрев, перенапряжение, пониженное напряжение, перегрузка по току, молния, короткое замыкание, электростатический разряд, электромагнитные поля и обстоятельства отсутствия нагрузки.

Наряду с двухпортовым зарядным устройством GaN мощностью 45 Вт Vivo также предлагает кабель для передачи данных с двумя портами USB Type-C, 5 А, длиной 1,2 м. Кабель для передачи данных также интегрирован с чипом E-Mark.

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Розничная цена двухпортового зарядного устройства GaN составляет 149 юаней (~ 1 900 рублей), и в настоящее время устройство доступно для предварительного заказа в Китае. Официальная продажа начнется 21 ноября 2023 года, а в период предпродажи и в первую неделю официальной продажи покупателям будет предложена скидка 30 юаней, в результате чего цена устройства составит 119 юаней (~ 1 500 рублей).