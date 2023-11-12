Компания Nærwear представила часы STUND, представляющие собой способ измерения времени без использования стрелок и даже дисплея.

Сейчас на сайте Indiegogo официально представлены часы Nærwear STUND. Новый дизайн этих часов без дисплея оригинально подчеркивает суть времени - они не отображают его, а позволяют почувствовать. Основная функция STUND заключается в возможности установки повторяющейся вибрации при помощи одной кнопки. Отличие от других смарт-часов заключается в отсутствии приложений и мониторов состояния, они предлагают более универсальный и минимальный подход к времени.

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STUND - это компактные круглые часы диаметром 41 мм и весом 50 грамм, сделанные из нержавеющей стали 316. Ремешки у них могут быть выполнены как из обычной кожи, так и из "веганской". При этом они могут быть трех цветов: светло-песочного, коньячно-коричневого и темно-синего.

В то время, когда другие умные часы требуют постоянного внимания и взаимодействия, "антиумные" часы STUND освобождают от постоянного контроля времени и состояния здоровья. Вместо этого, они предлагают простую вибрацию каждые 5, 15, 30 или 60 минут.

По словам официальных представителей, это сделано для создания возможностей посвятить больше внимания настоящему и позволяя переосмыслить время. Такая тренировка осознанности помогает ощутить субъективную продолжительность времени, пребывать в настоящем моменте и использовать свободное время наиболее эффективно.

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STUND уже доступны для предзаказа на Indiegogo, а первые поставки ожидаются в марте 2024 года. Первым покупателям предлагается цена 181 долларов США, что является ниже на 17% от заявленной цены в 220 долларов США.