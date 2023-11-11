Новый смартфон от Oneplus теперь был замечен на сертификационной платформе TDRA в ОАЭ.

OnePlus сообщил о скором выпуске своего нового флагманского смартфона 12 на китайском рынке. Ожидается, что устройство будет доступно по всему миру в начале следующего года, в 2024 году. Недавно было обнаружено, что новинка прошла сертификацию на платформе TDRA в ОАЭ. Сертифицированный смартфон OnePlus 12 имеет номер модели "CPH2581" и регистрационный номер "ER26003/23".

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В базе данных указана категория устройства - мобильные телефоны, а его сертификация TDRA будет действительна до 8 ноября 2026 года. Помимо этого, смартфон OnePlus 12 также прошёл сертификации китайским сертификационным центром 3C и сингапурским сертификационным центром IMDA. Устройство также протестировано на производительность в Geekbench и AnTuTu. Как уже было объявлено ранее, бренд подтвердил, что скоро представит официальную информацию о данном устройстве. За последние дни было раскрыто множество ключевых характеристик смартфона, которые описаны ниже.

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Смартфон OnePlus 12 будет оснащен новейшим процессором Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm, а его дисплей будет представлен моделью X1 OLED LTPO от BOE с разрешением экрана 2K. Этот дисплей также получил оценку A+ от Display Mate и обладает яркостью 2600 нит. Помимо этого, известно, что у смартфона будет тройная задняя камера с основным модулем Sony LYT-808, 64-мегапиксельным телеобъективом с перископом и 48-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. Сертификация 3C также подтвердила поддержку быстрой зарядки мощностью 100 Вт, и, вероятно, устройство будет оснащено аккумулятором ёмкостью 5400 мА*ч.