AI Pin — первое переносное устройство на базе OpenAI, выпущенное компанией Humane по цене 699 долларов США.

В последние годы наблюдается впечатляющий рост и развитие искусственного интеллекта (ИИ). Помимо чат-ботов, технология ИИ активно используется в новейших устройствах ведущих брендов смартфонов. Также сегодня можно встретить различные автомобили и умные часы, оснащенные этой технологией. Использование ИИ в качестве службы поддержки клиентов - лишь одна из многих областей применения.

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Однако до сих пор на рынке не появлялся продукт искусственного интеллекта, который был бы настолько инновационным, как носимое устройство AI Pin от компании Humane. Это устройство основано на OpenAI с GPT-4 и моделью искусственного интеллекта от Microsoft. AI Pin представляет собой цифрового помощника, которого вы носите на себе поверх одежды и который может звонить, отправлять сообщения, листать изображения и отвечать на вопросы, даже не требуя физического контакта. Ранее компания Humane уже начала сбор предварительных заказов на своем сайте. Это передовое носимое устройство оснащено процессором Snapdragon, который функционирует по голосовому управлению. У AI Pin также есть камера, жестовое управление и небольшой встроенный проектор. Встроенная камера оснащена 13-мегапиксельной матрицей и способна записывать видео. Устройство включается посредством нажатия на него и перетаскивания по сенсорной панели, при этом индикатор Pinа будет мигать, указывая, что устройство активировано. Кроме того, оно оснащено микрофоном с технологией ИИ.

Одно из самых привлекательных преимуществ AI Pin заключается в том, что пользователям не нужно морочиться с управлением множеством приложений и настроек. Устройство разработано с учетом идеи о том, что пользователи могут просто разговаривать с ним или коснуться его, чтобы сказать, что они хотят сделать или узнать, и задача будет выполнена автоматически. Некоторые из функций AI Pin включают голосовые сообщения и звонки, сохранение входящих электронных писем в устройстве, сканирование пищи перед камерой для получения информации о питательных веществах и возможность перевода в режиме реального времени. Говорят, что компания Humane также планирует добавить функции навигации и покупок.

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Стоимость этого передового продукта искусственного интеллекта составляет $699 и включает две части: квадратное устройство и аккумулятор, который магнитно крепится к одежде или любой другой поверхности. Также за использование AI Pin компания Humane взимает ежемесячную плату в размере 24 долларов США, которая предоставляет номер телефона и обеспечивает доступ к сети T-Mobile для передачи данных. Сообщается, что поставки устройства начнутся в начале 2024 года, а предварительные заказы принимаются с 16 ноября 2023 года.