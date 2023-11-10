Сравнивая новые OLED модели с предыдущими моделями, оснащенными ЖК-дисплеем, следует отметить преимущества OLED-дисплея с HDR-технологией.

Американский разработчик игр Valve внедрил в новые модели своего портативного игрового устройства Steam Deck инновационные OLED-экраны. Отличительные особенности этих моделей включают расширенный динамический диапазон дисплеев, батареи с увеличенным сроком службы, высокую скорость загрузки и другие полезные функции. Новые модели делают акцент на OLED-технологии, предлагая два варианта: один с памятью на 512 ГБ и другой с памятью на 1 ТБ. И оба они обладают HDR OLED-дисплеями размером 7,4 дюйма и разрешением 1280 x 800 пикселей. Особое внимание заслуживает стекло премиум-класса, которое используется в дисплее модели с 1 ТБ памяти и имеет антибликовое покрытие.

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Steam Deck OLED модели также оснащены 6-нм APU и поддержкой Wi-Fi 6E. Внушительный аккумулятор на 50 Вт*ч обеспечивает работу устройства от 3 до 12 часов в зависимости от используемого контента. В комплект модели OLED входит зарядное устройство мощностью 45 Вт и кабель длиной 2,5 метра. Также в комплекте будет поставляться чехол для переноски вместе с профилем Steam. Приобретая модель OLED с памятью на 1 ТБ, клиенты также получат эксклюзивную видеозаставку и эксклюзивную тему для виртуальной клавиатуры.

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Сравнивая новые OLED модели с предыдущими моделями, оснащенными ЖК-дисплеем, следует отметить преимущества OLED-дисплея с HDR-технологией. Время работы аккумулятора увеличилось на 30-50%. Благодаря Wi-Fi 6E можно получить улучшенную скорость загрузки, температуру и производительность. Вес новых моделей стал на 5% легче. Цена и доступность следующие: модель с памятью на 512 ГБ стоит 549 долларов США, а модель с памятью на 1 ТБ обойдется в 649 долларов США. Модели OLED будут доступны с 16 ноября 2023 года, а модель с 1 ТБ памяти также будет выпускаться в ограниченной цветовой расцветке.