Компания Honor проведёт 23 ноября презентацию в Китае, на которой представит свои устройства.

Компания Honor сообщила, что 23 ноября будет проходить презентация в Китае. Ожидается, что на этом мероприятии будут представлены новые модели смартфонов серии Honor 100 и Honor X50 GT. В преддверии данного события в базе данных сертификационной платформы 3C появились записи о двух устройствах Honor с номерами моделей MAA-AN00 и MAA-AN10. Судя по всему, эти устройства могут стать будущими смартфонами серии Honor 100.

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Снимок экрана показывает, что два новых телефона Honor с номерами моделей MAA-AN00 и MAA-AN10 были одобрены китайской сертификационной платформой 3C. В списке также указано, что оба устройства будут комплектоваться зарядным устройством Honor с номером модели HM-200500C05, поддерживающим быструю зарядку мощностью до 100 Вт. Обе модели также прошли сертификацию китайского MIIT. Так как эти устройства получили важные сертификаты, можно предположить, что они станут официальными и, возможно, будут представлены на предстоящей презентации.

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Компания Honor пока не подтвердила информацию о сериях Honor 100 и Honor 100 Pro. Однако сообщается, что стандартная модель может быть оснащена процессором Snapdragon 8+ Gen 1 или новым чипсетом Snapdragon 7 Gen 3, а версия Pro может поставляться с процессором Snapdragon 8 Gen 2. Эти устройства заменят на рынке модели Honor 90 и 90 Pro, оснащенные чипсетами Snapdragon 7 Gen 1 и Snapdragon 8+ Gen 1 соответственно. Сообщается также, что компания Honor работает над смартфоном Honor X50 GT, который будет базироваться на процессоре Snapdragon 888. Пока неизвестно, будет ли этот смартфон также представлен на предстоящем мероприятии.