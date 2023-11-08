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СтарыйДед
Samsung выпустила две специальные расцветки для Galaxy S23 FE - индиго и мандарин
Эти эксклюзивные расцветки доступны только на официальном сайте Samsung и их цена стартует от 59 999 рупий за версию с 128 ГБ памяти и от 64 999 рупий за версию с 256 ГБ памяти.

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В октябре текущего года был представлен долгожданный новый смартфон от Samsung – Galaxy S23 FE. Это устройство, которое мгновенно завоевало популярность среди поклонников компании. Galaxy S23 FE был представлен в трех цветовых вариантах: мятном, графитовом и фиолетовом. Однако, чтобы удовлетворить все вкусы и предпочтения покупателей, Samsung добавила к общему ассортименту два новых цвета – индиго и мандарин. 

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Эти эксклюзивные расцветки доступны только на официальном сайте Samsung и их цена стартует от 59 999 рупий за версию с 128 ГБ памяти и от 64 999 рупий за версию с 256 ГБ памяти. Оба варианта имеют одинаковый объём оперативной памяти в 8 ГБ. 

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Смартфон Galaxy S23 FE имеет AMOLED дисплей с диагональю 6,4-дюймов Dynamic с разрешением FHD+ и максимальной частотой обновления в 120 Гц. Камера устройства состоит из трех модулей: основной модуль на 50 МП, сверхширокоугольный объектив на 12 МП и телеобъектив на 8 МП, который обладает 3-кратным оптическим зумом. Также присутствует фронтальная камера, которая имеет разрешение 10 МП.  Аккумулятор Galaxy S23 FE обладает емкостью 4500 мА*ч, который заряжается при помощи проводной зарядки мощностью 25 Вт. Операционная система устройства – Android 13. Каждый владелец Galaxy S23 FE получит поддержку в виде четырех обновлений операционной системы и обновлений патчей безопасности в течение пяти лет.

#samsung #смартфон #galaxy #galaxy s23 #смартфон 2023 #galaxy s23 fe #galaxy s 23
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