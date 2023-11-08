Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Представлены пять научных изображений космоса в рамках миссии по изучению тёмной материи "Евклид"
Совместная миссия Евклида, ЕКА и НАСА по изучению темной материи и темной энергии вчера представила первые пять завораживающих научных изображений космоса.

реклама

Совместная миссия "Евклид", ЕКА и НАСА, посвященная исследованию темной материи и темной энергии, представила пятерку захватывающих научных изображений из космоса. Эта миссия, возглавляемая Европейским космическим агентством (ЕКА) при участии НАСА, была запущена 1 июля 2023 года, и уже 7 ноября 2023 года были представлены важные новости. Последние сообщения от миссии "Евклид" гласят, что она опубликовала первые пять научных изображений.

реклама

Речь идет о пяти изображениях, созданных миссией "Евклид". На них запечатлены: огромное скопление далеких галактик, детальные снимки двух ближайших галактик, группа звезд, связанных гравитацией и известная как шаровое скопление, а также изображение туманности. Эти изображения поражают воображение своим высоким разрешением и яркими цветами.

Цель миссии "Евклид" заключается в исследовании загадок темной материи и темной энергии. Обсерватория миссии "Евклид" начнет свою систематическую научную работу в начале 2024 года. Как уже упоминалось, миссия стартовала 1 июля 2023 года с мыса Канаверал во Флориде.

Для достижения своей точки наблюдения космический телескоп преодолел примерно 1 миллион миль. В ходе предыдущих операций было проведено некоторое техническое обслуживание, и в настоящее время он работает в полном соответствии с ожиданиями.

Миссия "Евклид" предполагает работу на протяжении шести лет с целью создания самой подробной 3D-карты Вселенной, когда-либо виденной человечеством. Охват должен включать одну треть небесной сферы и миллиарды галактик, находящихся на расстоянии 10 миллиардов световых лет от Земли.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

#миссия #космическая гонка #космическая миссия #космическая программа #космическая станция #космическая промышленность #космическая разработка #космическая
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Космические силы США выделили SpaceX и ULA еще 21 миссию по запуску на общую сумму 2,5 млрд.долларов
НАСА представляет приложение для обнаружения МКС и интерактивного опыта дополненной реальности
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

М-12 «Восток» на участке от Москвы до Казани планируют открыть до конца текущего года
6
Российские десантники поразили шведскую БМП Stridsfordon 90 ВСУ, превратив её в ржавый неликвид
+
Рекордные запасы газа в Европе оказались распределены по странам неравномерно
10
Специалисты выяснили причины низкого fps в Cities Skylines II и рассказали, как повысить его втрое
4
Стоит ли в 2023 году переходить на Windows 11 – почему новая ОС так и не стала лучшей для геймеров
21
Китайская Loongson выпустит игровую видеокарту – 9A1000 сравнится по скорости с Radeon RX 550
2
В ярдо Linux добавили «синий экран смерти» – за разработку отвечает сотрудник Microsoft
10
Инсайдер разочаровался в новом дизайне упаковки GeForce RTX 4070 Ti SUPER
6
Заказавшие Ferrari сегодня, получат автомобиль не раньше середины 2026 года
5
Французская пресса: Украине предстоит трудная зима без электричества, оружия и поддержки США
5
Российская армия начала использовать боевые элементы «Мотив-3М» на Авдеевском направлении
1
В СВО засветился первый M1A1 Abrams – ВСУ прячет танки и не пускает в бой против российских Т-90М
1
Астрономы обнаружили семь горячих планет, которые вращаются вокруг звезды, похожей на Солнце
+
Optoma выпустила лазерный проектор для домашних развлечений и игр
1
Российская промышленность полностью обеспечивает ВС РФ современными вооружениями — Мантуров
+
Доступ к возможностям ИИ для владельцев Samsung Galaxy S24 может оказаться платным
2
Ryzen 8950X Zen 5 опережает Ryzen 9 7950X на 40 % в многопоточном тесте
7
Специалисты попытались превратить майнерскую видеокарту NVIDIA CMP 50HX за 160 евро в игровую
3
Открытый полупроводниковый квантовый материал установил рекорд скорости передачи информации
3
Глава эстонской разведки: Россия производит 1,5 миллионов артиллерийских снарядов в месяц
+

Популярные статьи

Китай вытеснил крупнейшие оборонные компании Запада с рынка боевых летательных аппаратов
1
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 4
3
Как запускать Android-приложения на своем компьютере с ОС Windows
11
Пять причин отказаться от покупки Xbox Series X в 2023 году
52
ТОП-20 вещей, которые людям заменил смартфон
37
Краткое тестирование накопителя Hikvision E100 (HS-SSD-E100/128G)
+
Age of Wonders. Современность фаната. AoW Planetfall Часть 2
+
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
7
В США создают новую серийную термоядерную бомбу B61-13
4
США и Япония сколачивают новый военный альянс в Азиатско-Тихоокеанском регионе — JAPUS
11

Сейчас обсуждают

Гвоздь
15:17
щикарный план, Трусикер одобряет
Ситуация под Авдеевкой
DTS
15:17
Зачем с электродвигателем, нужно было сделать на педальной тяге.
Группа инженеров из Вьетнама создала полноценный деревянный Tesla Cybertruck
Eppius
15:11
Да хоть 700 тысяч. Они под ружье легко могут еще 5 млн выставить. Эти потери мало что решают в ближайшей перспективе, в противном случае мы бы уже давно Киев окружили.
Во Франции раскрыли потери ВСУ с начала спецоперации, где Украина потеряла 200 тыс человек
Михаил Авраменко
15:07
(навеяно классиком русской литературы) Глупый какель робко прячет танк пиндосский в Свинорейхе... Только гордый русский воин метко жгёт гранатомётом танк какловский где-то там, на Запорожье...
Drive: ВСУ прячут полученные танки Abrams
Бот_Пригожина_03081
15:06
Читал эту статью сегодня. Там указывалось, что 200 тысяч потерь всего (санитарных, безвозвратных) у хххлов за время контрнахрюка только. А 200 тысяч убитых у них было уже весной.
Во Франции раскрыли потери ВСУ с начала спецоперации, где Украина потеряла 200 тыс человек
Бот_Пригожина_03081
14:53
А укроину использует "весьмир".
Россия использует загоризонтные ракеты для стрельбы из С-400 и теперь "достает" недосягаемые цели
Bearcub
14:48
QR коды какие-то особенные? Какой иностранный банк подключился? Из какой страны? Какие российские банки подключены? О чём вообще новость? Поставил 1 за новость, так как вообще ничего не понятно в стат...
К платформе оплаты по QR-коду Сбера подключился первый иностранный банк
Александр Пономарев
14:40
ой... а есть какие то проблемы со совместимостью АМД и Нвидиа? чет не заметил ни разу, так что аргумент мимо... а вот что набор просто от балды - тут согласен
Обновляем старый игровой компьютер – самые выгодные процессоры, SDD и видеокарты для геймеров
Александр Пономарев
14:39
при текущих скоростях интернета... зачем хранить фильмы и сериалы??? скачал - посмотрел - удалил... на 14 териках найти будет дольше, чем скачать %)
Обновляем старый игровой компьютер – самые выгодные процессоры, SDD и видеокарты для геймеров
XAM
14:31
Конечно хитрый ход. Вместо того, что бы гоняться за свинособаками их сразу подвозят к месту убоя.
Ситуация под Авдеевкой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем