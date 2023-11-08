Совместная миссия Евклида, ЕКА и НАСА по изучению темной материи и темной энергии вчера представила первые пять завораживающих научных изображений космоса.

Совместная миссия "Евклид", ЕКА и НАСА, посвященная исследованию темной материи и темной энергии, представила пятерку захватывающих научных изображений из космоса. Эта миссия, возглавляемая Европейским космическим агентством (ЕКА) при участии НАСА, была запущена 1 июля 2023 года, и уже 7 ноября 2023 года были представлены важные новости. Последние сообщения от миссии "Евклид" гласят, что она опубликовала первые пять научных изображений.

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Речь идет о пяти изображениях, созданных миссией "Евклид". На них запечатлены: огромное скопление далеких галактик, детальные снимки двух ближайших галактик, группа звезд, связанных гравитацией и известная как шаровое скопление, а также изображение туманности. Эти изображения поражают воображение своим высоким разрешением и яркими цветами.

Цель миссии "Евклид" заключается в исследовании загадок темной материи и темной энергии. Обсерватория миссии "Евклид" начнет свою систематическую научную работу в начале 2024 года. Как уже упоминалось, миссия стартовала 1 июля 2023 года с мыса Канаверал во Флориде.

Для достижения своей точки наблюдения космический телескоп преодолел примерно 1 миллион миль. В ходе предыдущих операций было проведено некоторое техническое обслуживание, и в настоящее время он работает в полном соответствии с ожиданиями.

Миссия "Евклид" предполагает работу на протяжении шести лет с целью создания самой подробной 3D-карты Вселенной, когда-либо виденной человечеством. Охват должен включать одну треть небесной сферы и миллиарды галактик, находящихся на расстоянии 10 миллиардов световых лет от Земли.