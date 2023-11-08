В будущем, OnePlus Watch 2 могут стать обновленной версией будущих Oppo Watch 4.

Китайская компания Oppo, специализирующаяся на производстве смартфонов, недавно представила новую модель часов Oppo Watch 4 Pro. Согласно сообщению, эти часы получили несколько улучшений по сравнению с предыдущей версией. Интересно отметить, что после запуска Oppo Watch 4 Pro, бренд уже готовится выпустить еще одну модель - Oppo Watch 4. И недавно на сайте IMDA, авторитетной сертификационной организации Сингапура, были обнаружены умные часы Oppo с номером модели OWWE231. Предполагается, что это Oppo Watch 4, зарегистрированные в базе данных. Актуально отметить, что недавно на веб-сайте BIS были замечены часы OnePlus Watch 2 под номером модели OPWWE231, который почти похож на предыдущий номер модели, за исключением инициалов. Ранее сообщалось, что модель OPWWE231 будет относиться к OnePlus Watch 4, однако происхождение этой модели в сертификационном списке BIS и сообщения от информатора Мукула Шармы подтверждают, что это номер модели OnePlus Watch 2. Поэтому можно предположить, что OnePlus Watch 2 может быть обновленной версией будущих Oppo Watch 4.

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Ожидается, что будущие умные часы будут иметь круглый AMOLED-дисплей с разрешением 466×466 пикселей. Возможно, они будут оснащены Snapdragon W5 Gen 1, той же платформой SoC, которая была использована в предшествующем поколении модели Pro. Новые часы также получат сопроцессор BES 2700. Китайская версия будет работать на операционной системе ColorOS for Watch 6.0, основанной на Android 11. Глобальная версия будет поддерживать последнюю версию Wear OS. Доступны будут черный и белый варианты. Пользователи также смогут воспользоваться различными функциями отслеживания здоровья и фитнеса. Китайская версия модели может поставляться с дополнительными функциями, такими как звук ColorOS 14, операционная система RTOS WeChat и WeChat Pay, а также шрифты RTOS CJK и другие возможности. Предполагается, что оба варианта, и китайский, и глобальный, будут поддерживать eSIM, барометр, мониторинг ЭКГ, яркий всегда включенный дисплей и жесты кулаком.