Представили официальные рендеры будущего смартфона, демонстрирующие дизайн и различные цветовые варианты смартфона.

Популярный южнокорейский технологический гигант Samsung не устает радовать своих поклонников новинками. Особенно ожидаемой серией является Galaxy S24, о которой нередко пишут в газетах и интернет-ресурсах. Кроме того, бренд готовит еще несколько устройств среднего класса. Одним из них, по ненавязчивым слухам, будет Galaxy A25, который, вероятно, скоро появится на рынке. Недавно, известный ресурс Android Headlines, опубликовал эксклюзивный отчет, в котором демонстрируются официальные рендеры этого будущего смартфона в различных цветовых вариациях и с привлекательным дизайном.

реклама

По рендерам можно увидеть, что устройство представлено в четырех цветовых вариантах: черном, сине-сером, салатово-желтом и голубом. Задняя часть смартфона оснащена тройной камерой и светодиодной вспышкой, а на передней панели располагается небольшой вырез в каплевидной форме. Дизайн задней камеры удивительно схож с последними моделями Galaxy, представленными в этом году. Кнопки регулировки громкости и питания находятся на правом боку устройства.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Смартфон, предположительно, будет обладать дисплеем размером 6,44 дюйма. Его процессором может стать мощный Exynos 1280, сопровождаемый графическим процессором Mali G68. Вероятно, устройство будет работать на базе операционной системы One UI 6.0 или 6.1 на основе Android 14. Ожидается, что смартфон будет оснащен аккумулятором 5000 мА*ч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт. На задней стороне устройства, возможно, будут расположены основная камера на 50 МП, широкоугольная камера на 5 МП и макрокамера на 2 МП. Что касается фронтальной панели, то на нее вероятно будет установлена 13-мегапиксельная селфи-камера.