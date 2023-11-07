На платформе сертификации Bluetooth SIG они числятся под номерами моделей «CFI-ZWE1» и «CFI-ZWH2» соответственно.

Как известно многим, японская технологическая компания Sony скоро выпустит свои наушники Pulse Explore и гарнитуру Pulse Elite под брендом PlayStation. Предстоящие устройства скоро станут доступны для предварительного заказа, получив, предварительно, сертификацию Bluetooth SIG. Наушники Pulse Explore и гарнитура Pulse Elite, соответственно, были указаны на платформе сертификации Bluetooth SIG под идентификаторами моделей «CFI-ZWE1» и «CFI-ZWH2», в то время как их сертификационный номер — D066041. Оба будущих устройства отнесены к разделу игр, и данные в базе показывают, что они будут поддерживать соединение Bluetooth версии 5.3. Промо-видео наушников Pulse Explore и гарнитуры Pulse Elite уже были презентованы Sony в прошлом месяце.

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Наушники Sony Pulse Explore и гарнитура Pulse Elite будут обеспечивать звук без потерь и оснащены специально разработанными планарными магнитными динамиками. Предварительные заказы на эти два беспроводных аудиоустройства стартуют через два дня, 9 ноября 2023 года, на нескольких мировых рынках. Официальный релиз наушников Pulse Explore запланирован на следующий месяц, 6 декабря 2023 года, и они будут доступны на нескольких мировых рынках по цене 199,99 долларов США, 219,99 евро, 199,99 фунтов стерлингов или 29 980 иен. В то время как гарнитура Pulse Elite будет выпущена через три месяца, 21 февраля 2024 года, следующего года, и стоить немного дешевле: 149,99 долларов США, 149,99 евро, 129,99 фунтов стерлингов, или 18 980 иен.