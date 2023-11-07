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СтарыйДед
Обнародованы официальные результаты тестов нового чипсета Dimensity 9300 от MediaTek
На данный момент только Vivo и OPPO анонсировали свои флагманские смартфоны, которые должны скоро выйти с чипсетом MediaTek Dimensity 9300

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Тайваньская компания по производству полупроводников MediaTek недавно представила свой новейший флагманский чипсет Dimensity 9300, и теперь стали известны результаты различного тестирования этого чипсета.

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На тестовой платформе AnTuTu Dimensity 9300 набрал впечатляющий общий балл в 22 07 222, а также высокие оценки по каждому компоненту - 4 98 075 баллов для ЦП, 9 77 022 балла для графического процессора, 3 99 706 баллов для MEM и 3,32,419 баллов для UX.

Результаты тестирования в приложении Geekbench (6.2.0) показали 2265 баллов в одноядерном режиме и 7995 баллов в многоядерном режиме. В 3DMark - Wild Life Extreme общий балл составил 5638, а в 3DMark - Wild Life Unlimited общий балл достиг 19 522. Средняя частота кадров составила 116,90 кадров в секунду.

В GFX-1440p Aztec Ruins Vulkan (High Tier) Offscreen VULKAN 1.0 чипсет был способен отобразить 6649 кадров со скоростью 103 кадра в секунду, а в GFX-1080p Manhattan 3.1 Offscreen ES 3.1 были показаны 21 506 кадров со скоростью 347 кадров в секунду.

По Basemark GPUScore чипсет набрал общую оценку 4880 баллов, а средний, минимальный и максимальный FPS составили соответственно 48,8, 37,9 и 64,4. Рендеринг происходит с разрешением 1920 x 1080 пикселей.

На данный момент только Vivo и OPPO объявили о выпуске своих флагманских смартфонов с чипсетом MediaTek Dimensity 9300. Смартфоны Vivo X100 и X100 Pro, запуск которых состоится на следующей неделе, 13 ноября 2023 года, станут первыми устройствами, работающими на этом новом чипсете Dimensity.

Смартфон Find X7 от OPPO, который появится в первом квартале 2024 года, также будет оснащен чипсетом Dimensity 9300. Возможно в скором времени и другие производители объявят об использовании данного чипсета в своих устройствах.

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