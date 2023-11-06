Новый электромобиль будет использовать аккумулятор SK On длиной 56 см, который обеспечит большой запас хода.

Polestar Motors, производитель электромобилей, объявил о заключении соглашения о поставке литий-ионных аккумуляторов для своей будущей модели Polestar 5 с корейским производителем аккумуляторов SK On. В новом мощном четырехдверном GT на основе концепт-кара Precept будет использоваться сверхдлинный аккумулятор SK On длиной 56 см. Представители компании заявляют, что этот аккумулятор обладает высокой плотностью энергии, обеспечивает большой запас хода, быструю зарядку, высокую скорость зарядки, но при этом имеет малую скорость разряда и высокий уровень безопасности.

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В настоящее время нет конкретных данных о предельном запасе хода, но предыдущие сообщения указывают, что данная модель будет иметь двухмоторный полноприводный силовой агрегат мощностью до 650 киловатт и крутящим моментом 900 Н*м. Вероятно, запас хода может составить около 373 миль (600 километров). Выпуск Polestar 5 запланирован на 2025 год, что является более поздним сроком по сравнению с предыдущими намерениями о выпуске в 2024 году.

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В 2021 году SK Group инвестировала в Polestar Motors через новый фонд мобильности и заключила меморандум о взаимопонимании (MOU) для укрепления сотрудничества в области электромобилей. Возможно, будущие автомобили Polestar также будут оснащены аккумуляторами от SK On. Стоит отметить, что только в третьем квартале 2023 года Polestar Motors продала почти 14 000 электромобилей, а на 2023 год планируется поставить еще 60 000–70 000 автомобилей.