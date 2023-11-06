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СтарыйДед
Стали известны сроки появления серий Oppo Reno 11, Honor 100 и Huawei Nova 12
Oppo Reno 11 ожидается в конце ноября, почти одновременно с флагманской серии Honor 100 от компании Honor, а в декабре серия Huawei Nova 12.

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В мае этого года на рынке Китая состоялся дебют серии смартфонов Oppo Reno 10. Эта линейка включает в себя три модели — Oppo Reno 10, Oppo Reno 10 Pro и Oppo Reno 10 Pro+. Сообщается, что после успешного запуска серии Oppo Reno 10, компания уже готовит к выходу новую серию смартфонов под названием Oppo Reno 11. Ожидается, что дебют этой серии состоится уже в Китае в ближайшее время. В своем недавнем сообщении на популярном китайском сайте "Weibo", известный инсайдер, использующий псевдоним "Digital Chat Station", раскрыл информацию о запуске серии Oppo Reno 11, а также нескольких других смартфонов на китайском рынке.

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Информатор уточнил, что официальный запуск серии Oppo Reno 11 ожидается в конце ноября, что совпадает с заявленным сроком выхода на рынок флагманской серии Honor 100 от компании Honor. Помимо этого, в декабре китайские потребители будут свидетелями выпуска серии Huawei Nova 12, как было объявлено. Информатор также отметил, что компания Vivo скоро может объявить официальную дату запуска новой серии Vivo S18 в Китае.

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Ранее также поступали сообщения о том, что запуск серии Oppo Reno 11 ожидается в четвертом квартале 2023 года, а поступление на китайский рынок Honor 100 Pro должно было состояться в ноябре. Что касается серии Huawei Nova 12, то недавно поступила информация о том, что компания может представить новый чипсет Kirin 8300 в рамках этой серии. Официальная дата выхода серии Vivo S18 ожидается в декабре.

#honor #oppo #honor 100 #oppo 11
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