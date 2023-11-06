Также эти часы получат профессионального спортивного тренера с искусственным интеллектом, множество спортивных режимов и при этом водонепроницаемые.

Компания Vivo объявила о грядущем запуске своих новых умных часов Vivo Watch 3 на китайском рынке. Заранее, за неделю до этого события, бренд представил тизерное видео на платформе Weibo, раскрывающее дополнительные характеристики предстоящего устройства.

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В тизере будущих умных часов Vivo Watch 3 можно увидеть, что они получат изогнутое 3D-стекло и цифровую заводную головку из нержавеющей стали. Кроме того, умные часы будут обладать инновационной конструкцией съемного ремешка и главным датчиком для мониторинга здоровья, расположенным внизу устройства. Операционная система BlueOS, разработанная самим брендом, будет служить основой для работы этих часов и поддерживать такие функции, как автомобильный ключ NFC, управление камерой и навигацию. Умные часы также получат профессионального спортивного тренера с искусственным интеллектом и множество спортивных режимов. Важно отметить, что устройство будет водонепроницаемым.

Vivo Watch 3 обладает значительным временем автономной работы до 16 дней, как показано в тизерном видео, что является впечатляющим показателем по сравнению с другими умными часами, доступными на рынке. Кроме того, у них будет поддержка eSIM.

Некоторые из этих функций уже были представлены брендом ранее через несколько изображений-тизеров на Weibo. Что касается даты запуска, Vivo планирует представить свои Watch 3 на следующей неделе, в понедельник, 13 ноября 2023 года, в 19:00 по китайскому времени. Также стоит отметить, что в тот же день планируется запуск флагманских устройств серии X10. Пока что нет информации о стоимости данных умных часов и странах, где они будут доступны.