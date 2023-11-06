В видео упоминаются ключевые особенности серии Vivo X100, такие как супертелеобъектив Zeiss APO, чипсет Dimensity 9300, Blue OS, чипсет Dimensity 9300 и аккумулятор емкостью 5400.

Vivo представила на платформе "Weibo" рекламный ролик своей новой серии смартфонов Vivo X100, официальный релиз которой намечен на 13 ноября в Китае. Реклама позволяет ясно увидеть дизайн X100 и раскрывает цветовые варианты этой линейки. В конце ролика также упоминаются ключевые особенности Vivo X100. Там утверждается, что смартфон оснащен невероятным супертелеобъективом Zeiss APO, мощным процессором Dimensity 9300, операционной системой Blue OS и емким аккумулятором на 5400 мА*ч. Как упоминалось раньше, там демонстрируется, что новая серия Vivo X100 будет доступна в четырех цветовых решениях: черном, белом, синем и оранжевом.

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Также уже сейчас Vivo X100 можно заказать на официальном сайте Vivo China, а также у крупнейших розничных продавцов в Китае. Компания также подтверждает, что базовая модель Vivo X100 с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти будет доступна по цене 3999 юаней (~ 52 000 рублей). Что интересно, у серии Xiaomi 14, была аналогичная стоимость, которая дебютировала в Китае прошлым месяцем.

Еще стоит отметить, что Vivo X100 и X100 Pro станут первыми в мире смартфонами, оснащенными процессором Dimensity 9300, который предлагает производительность, сопоставимую с процессором Snapdragon 8 Gen 3. А вот Vivo X100 Pro+ на базе SD8G3 дебютует позже - в первом квартале 2024 года. Не менее интересным анонсом является выход Vivo Watch 3, работающих на Blue OS, которые также будут выпущены 13 ноября вместе с X100 и X100 Pro.