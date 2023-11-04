Часы Vivo Watch 3 будут оснащены 3D-дисплеем из изогнутого стекла и инновационными съемными ремешками.

Китайский производитель бытовой электроники Vivo официально подтвердил дату запуска своих будущих умных часов — Vivo Watch 3. Как и ожидалось, их дебют состоится в этом месяце в Китае. Компания Vivo через свой официальный аккаунт на Weibo подтвердила, что ее Watch 3 будут представлены на внутреннем рынке Китая в этом месяце, 13 ноября 2023 года, в тот же день, когда устройства серии X100 — смартфоны X100 и X100 Pro — будут представлены на рынке. Запуск состоится в 19:00 по местному времени или 00:00 по мск.

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Было обнаружено, что предстоящие умные часы будут оснащены собственной разработкой BlueOS, и новая операционная система также будет выпущена вместе с умными часами. Бренд также поделился несколькими тизерными изображениями, раскрывающими ключевые характеристики умных часов. Часы Vivo Watch 3 будут оснащены 3D-дисплеем из изогнутого стекла и инновационными съемными ремешками. Справа умные часы будут иметь цифровую заводную головку из нержавеющей стали и многоканальный датчик мониторинга состояния в виде звездочки внизу.

Изображения умных часов также дают немного больше представления о предстоящем устройстве. У него будет два варианта цвета — белый/бежевый и черный. На правой стороне, кроме заводной головки, есть еще кнопка и отверстие микрофона. С левой стороны находится динамик, и, судя по всему, рядом с ним есть второе отверстие для микрофона. Два штифта Pogo находятся внизу, под датчиком мониторинга состояния.

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Поскольку дата запуска устройства была объявлена, можно ожидать, что в ближайшие дни будет раскрыто больше его функций и характеристик, а также раскроют цену на данное устройство