Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Официальные изображения часов Vivo Watch 3 показывают наличие двух микрофонов и съёмных ремешков
Часы Vivo Watch 3 будут оснащены 3D-дисплеем из изогнутого стекла и инновационными съемными ремешками.

реклама

Китайский производитель бытовой электроники Vivo официально подтвердил дату запуска своих будущих умных часов — Vivo Watch 3. Как и ожидалось, их дебют состоится в этом месяце в Китае. Компания Vivo через свой официальный аккаунт на Weibo подтвердила, что ее Watch 3 будут представлены на внутреннем рынке Китая в этом месяце, 13 ноября 2023 года, в тот же день, когда устройства серии X100 — смартфоны X100 и X100 Pro — будут представлены на рынке. Запуск состоится в 19:00 по местному времени или 00:00 по мск.

реклама

Было обнаружено, что предстоящие умные часы будут оснащены собственной разработкой BlueOS, и новая операционная система также будет выпущена вместе с умными часами. Бренд также поделился несколькими тизерными изображениями, раскрывающими ключевые характеристики умных часов. Часы Vivo Watch 3 будут оснащены 3D-дисплеем из изогнутого стекла и инновационными съемными ремешками. Справа умные часы будут иметь цифровую заводную головку из нержавеющей стали и многоканальный датчик мониторинга состояния в виде звездочки внизу.

Изображения умных часов также дают немного больше представления о предстоящем устройстве. У него будет два варианта цвета — белый/бежевый и черный. На правой стороне, кроме заводной головки, есть еще кнопка и отверстие микрофона. С левой стороны находится динамик, и, судя по всему, рядом с ним есть второе отверстие для микрофона. Два штифта Pogo находятся внизу, под датчиком мониторинга состояния.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Поскольку дата запуска устройства была объявлена, можно ожидать, что в ближайшие дни будет раскрыто больше его функций и характеристик, а также раскроют цену на данное устройство

#vivo #умные часы #умные гаджеты #умные #vivo watch 3 #vivo watch #умные устройства
+
100.00
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Стали известны характеристики камеры смартфонов Oppo Find X7 Pro, Vivo X100 Pro+ и Xiaomi 14 Ultra
Vivo X100 получит сенсор Sony IMX920 и объектив Vario-Tessar
Смартфоны Vivo X100 и часы Vivo Wach 3 представят 13 ноября
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Первые F-16 уже прибыли на Украину
4
«Русский стандарт» и Почта Банк рекомендовали клиентам снять средства с карт
+
Журнал Military Watch: за десять дней воздушных боев Украина потеряла 17 истребителей МиГ-29
7
F-35B впервые приземлился ночью по новой схеме
6
Разработчики ремастера Half-Life 2 поделились подробностями относительно проекта
3
«Калашников» разработал первые прототипы элементов новой экипировки «Легионер»
1
Radeon RX 7600 тянет Alan Wake 2 в 4K с высоким FPS
13
СНБ Армении сообщила о задержании террористов, готовивших захват госучреждений
+
Military Watch: за 2 недели октября российская ПВО и пилоты ВКС РФ уничтожили 17 украинских МиГ-29
+
В сети появилась информация от инсайдера, относительно неанонсированного проекта Naughty Dog
+
Майнеры нашли новый способ добычи криптовалюты с помощью мусора
+
NVIDIA выпустила драйвер GeForce 546.08 Hotfix, устраняющий ошибки в Alan Wake 2
3
Microsoft выпустила большое обновление Windows 11 2023 с искусственным интеллектом Copilot
4
Украине были переданы американские штурмовые машины разминирования M1150 ABV
+
Легендарный актер боевиков Чак Норрис возвращается в кино
+
ФАС будет бороться с «серым» майнингом
1
Стали известны характеристики камеры смартфонов Oppo Find X7 Pro, Vivo X100 Pro+ и Xiaomi 14 Ultra
+
Германия может выйти из совместного с Францией проекта разработки истребителя 6-го поколения FCAS
+
На Amazon Prime завершился первый сезон «Поколения V» и вышло продолжение «Неуязвимого»
+
Пилот разбившегося самолёта провёл всю ночь в окружении аллигаторов
+

Популярные статьи

Ядерная установка «Буревестник»: что известно о новейшей российской крылатой ракете
12
Strv 103 – шведский танк, который удивил мир своими техническими решениями
11
Собираем антикризисный игровой компьютер для тех, кого жизнь не готовила к доллару по 100 рублей
56
"Front Mission Evolved" - шутер 2010 года на тему мехов
1
Технология создания солнечных элементов следующего поколения на перовскитах дешевле и экологичнее
3
"Губчатые бомбы" ЦАХАЛ остановят ХАМАС в подземных туннелях Газы
7
Батарейки GP Ultra Plus: тянут и паровоз
7
Халява для PlayStation - активация игр P1, P2, P3 и с чем ее едят
1
О неприязни к евреям в прошлом и сегодня
33
Китай разработал и готов применить против Тайваня сверхмощное импульсное электромагнитное оружие
+

Сейчас обсуждают

Johan_888
11:57
Корова давно издохла, просто близы делают вид что всё нормально.
Blizzard представила цикл дополнений Worldsoul Saga для World of Warcraft
Johan_888
11:55
У "нас"? Я из России.
Путин: Россия перестаёт быть «страной-бензоколонкой»
Олег Тимофеев
11:49
Нежелание ради одной разработки менять устав бронетанковых войск? Или предательство
Польский эксперт высоко оценил БМПТ "Терминатор"
si-cat
11:39
Рядом не стояли :)) "Мурку" разрекламировали для рейтинга амеро-евреев: сейчас хамаз её крошит как капусту банальными РПГ :))
Strv 103 – шведский танк, который удивил мир своими техническими решениями
LastAtlant
11:39
Вилами по воде. Это как некоторые люди тестировали процессоры нижнего и среднего сегмента отключая ядра и понижая частоту допустим у 12900к. К реальности это мало отношения имеет.
В Digital Foundry спрогнозировали возможности Nintendo Switch 2, используя ноутбук с RTX 2050
Alex TOPMAN
11:38
Человек-паук что ле?... ))
Diablo IV получит свое первое расширение и новый класс
si-cat
11:36
"..Фактически 30 лет боевой службы. Это говорит только о достоинствах S-танка.." Гы-гы-гы: шведы с кем-то воевали (ну кроме "картошки" :)))) ? Хроника БОЕВОГО применения Strv 103? Аппарат очень прогр...
Strv 103 – шведский танк, который удивил мир своими техническими решениями
Shatun29
11:35
Могу объяснить даже в чём разница, без программного обеспечения импортных люксовых машин иногда замену узла невозможно сделать, мало того для некоторых манипуляций требуется подключение онлайн к произ...
Кадыров подарил командирам силовиков Чечни иностранные авто премиум-класса несмотря на запрет Путина
Shatun29
11:29
Вот зачем херню нести? Решил подарить и подарил, никто не мешает боевым офицерам в любом регионе России делать такие подарки, но они лучше себе подарят за счёт бюджета или своим родственникам и шлюшка...
Кадыров подарил командирам силовиков Чечни иностранные авто премиум-класса несмотря на запрет Путина
si-cat
11:25
"..Согласно данным, имеющимся в свободном доступе.." Согласно этим данным, произведено 239 :)) Ну и да: 72тонник по украинской грязи ?? Вперед, пиндосы!🤣 🤣🤣
ВСУ используют редкую машину разминирования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем