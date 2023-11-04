Данное мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на официальном канале Sony на YouTube, а также одновременно на Alpha Universe в в 17:00 по мск.

Sony официально объявила о проведении специального мероприятия Alpha, которое состоится в этом месяце. Хотя компания еще не разгласила подробности анонсированного мероприятия, но уже ходят слухи, что будет представлена новая камера и объектив. Мероприятие Alpha, запланированное через три дня, на 7 ноября 2023 года, будет транслироваться в прямом эфире на официальном канале Sony на YouTube, а также одновременно на Alpha Universe в 9:00 EST или в 17:00 по мск.

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Согласно предположениям Sony Alpha Rumors, на мероприятии будет представлена камера Sony A9 III и объектив Sony 300 мм f/2.8 GM. Кроме того, Sony уже представила новое обновление прошивки для своей камеры A1, и есть вероятность, что оно будет анонсировано на мероприятии.

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Sony заявила о разработке объектива 300 мм f/2.8 GM еще весной, но о подробных характеристиках и ценах ничего не было раскрыто. Однако известны некоторые ожидаемые характеристики камеры A9 III. Она считается лучшей в мире полнокадровой камерой для фотографов спорта и дикой природы, умеющей очень точно отслеживать движущиеся объекты. Кроме того, ожидаются улучшения, такие как новый сенсор с возможно увеличенным разрешением, самая быстрая в мире система автофокусировки, самая высокая в мире частота кадров и новые функции искусственного интеллекта. Предполагается, что цена камеры составит около 4000 долларов.