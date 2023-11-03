Платформу планируется запустить 8 ноября 2023 года, и как говорят официальные лица, она изменит представление о космосе и способах развлечения.

НАСА, агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства США, объявило о запуске бесплатной потоковой платформы NASA+ 8 ноября 2023 года. Платформа будет предлагать широкий спектр контента, посвященного космосу, включая документальные фильмы, прямые трансляции миссий, образовательный контент и многое другое.

NASA+ будет включать в себя более 100 часов контента, включая:

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* Документальное кино: НАСА+ будет предлагать документальные фильмы о космических исследованиях, включая такие известные фильмы, как "Аполлон 11" и "Марс: Добыча".

* Прямые трансляции: НАСА+ будет транслировать прямые трансляции космических миссий, таких как запуски ракет и выходы в открытый космос.

* Образовательный контент: НАСА+ будет предлагать образовательный контент, посвященный космосу, для детей и взрослых.

* Оригинальные сериалы: НАСА+ будет выпускать оригинальные сериалы о космосе, такие как "НАСА: За кулисами" и "Космические приключения".

Платформа будет доступна на веб-сайте НАСА и через приложения для iOS и Android. Она будет бесплатной и не будет содержать рекламы.

Запуск NASA+ является частью более широкой стратегии НАСА по расширению доступа к космической информации и образованию. Агентство стремится сделать изучение космоса более доступным и увлекательным для широкой аудитории.

NASA+ предлагает множество новых возможностей для изучения космоса. Пользователи смогут:

* Увидеть захватывающие события в космосе в прямом эфире.

* Узнать больше о космических исследованиях из первых рук.

* Познакомиться с космосом в увлекательной и доступной форме.

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НАСА+ - это новый способ познакомиться с космосом. Платформа предлагает широкий спектр контента, который понравится людям всех возрастов и интересов.