Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
НАСА собирается запустить революционную потоковую платформу «NASA+»
Платформу планируется запустить 8 ноября 2023 года, и как говорят официальные лица, она изменит представление о космосе и способах развлечения.

реклама

НАСА, агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства США, объявило о запуске бесплатной потоковой платформы NASA+ 8 ноября 2023 года. Платформа будет предлагать широкий спектр контента, посвященного космосу, включая документальные фильмы, прямые трансляции миссий, образовательный контент и многое другое.

NASA+ будет включать в себя более 100 часов контента, включая:

реклама

* Документальное кино: НАСА+ будет предлагать документальные фильмы о космических исследованиях, включая такие известные фильмы, как "Аполлон 11" и "Марс: Добыча".

* Прямые трансляции: НАСА+ будет транслировать прямые трансляции космических миссий, таких как запуски ракет и выходы в открытый космос.

* Образовательный контент: НАСА+ будет предлагать образовательный контент, посвященный космосу, для детей и взрослых.

* Оригинальные сериалы: НАСА+ будет выпускать оригинальные сериалы о космосе, такие как "НАСА: За кулисами" и "Космические приключения".

Платформа будет доступна на веб-сайте НАСА и через приложения для iOS и Android. Она будет бесплатной и не будет содержать рекламы.

Запуск NASA+ является частью более широкой стратегии НАСА по расширению доступа к космической информации и образованию. Агентство стремится сделать изучение космоса более доступным и увлекательным для широкой аудитории.

NASA+ предлагает множество новых возможностей для изучения космоса. Пользователи смогут:

* Увидеть захватывающие события в космосе в прямом эфире.

* Узнать больше о космических исследованиях из первых рук.

* Познакомиться с космосом в увлекательной и доступной форме.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

НАСА+ - это новый способ познакомиться с космосом. Платформа предлагает широкий спектр контента, который понравится людям всех возрастов и интересов.

#космос #nasa #nasa интернет на луне #стримы
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Внутри Земли нашли исчезнувшую 4.5 млрд лет планету Тейя – где именно находится загадочная планета
Космический аппарат «Люси», пролетая мимо астероида Динкинеш, обнаружил его "луну"
Космический аппарат «Люси» завершил первый облет астероида «Динкинеш»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Tesla случайно продемонстрировала способность пикапа Cybertruck ездить боком
4
Alan Wake 2 показывает, что видеокарты с менее, чем 8 ГБ памяти можно списывать со счетов
53
Будущее мобильных технологий наступает со смартфоном Cubot P80
+
«Русский стандарт» и Почта Банк рекомендовали клиентам снять средства с карт
+
Кто блокирует рускоязычные каналы о S.T.A.L.K.E.R. 2
1
Разработка первой «суперигры» от Sega продвигается и выйдет за традиционные игровые рамки
+
Разработчики ремастера Half-Life 2 поделились подробностями относительно проекта
3
F-35B впервые приземлился ночью по новой схеме
5
Radeon RX 7600 тянет Alan Wake 2 в 4K с высоким FPS
12
Обновление ChatGPT может привести к провалу большинства стартапов с искусственным интеллектом
3
Apple по ошибке отправила популярному блогеру 60 смартфонов iPhone 15 Pro Max на 9 млн рублей
3
Журнал Military Watch: за десять дней воздушных боев Украина потеряла 17 истребителей МиГ-29
5
Military Watch: за 2 недели октября российская ПВО и пилоты ВКС РФ уничтожили 17 украинских МиГ-29
+
В сети появилась информация от инсайдера, относительно неанонсированного проекта Naughty Dog
+
Microsoft выпустила большое обновление Windows 11 2023 с искусственным интеллектом Copilot
4
Легендарный актер боевиков Чак Норрис возвращается в кино
+
Новые мобильные телефоны серии iQOO 12 будут оснащены пыле- и водонепроницаемостью IP6
+
Стали известны характеристики камеры смартфонов Oppo Find X7 Pro, Vivo X100 Pro+ и Xiaomi 14 Ultra
+
Пилот разбившегося самолёта провёл всю ночь в окружении аллигаторов
+
Обновление Windows 11 KB5031455 может снизить производительность игр
4

Популярные статьи

Ядерная установка «Буревестник»: что известно о новейшей российской крылатой ракете
5
Strv 103 – шведский танк, который удивил мир своими техническими решениями
5
"Пила Х" и "Неудержимые 4": два фильма, которые не стоит смотреть, по крайней мере в кинотеатрах
10
Собираем антикризисный игровой компьютер для тех, кого жизнь не готовила к доллару по 100 рублей
56
Пять лучших ударных вертолетов всех времён по версии издания 19FortyFive
12
Портал 19FortyFive назвал Топ-5 "самые из самых" советских танков
20
"Губчатые бомбы" ЦАХАЛ остановят ХАМАС в подземных туннелях Газы
7
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
15
Техническое обслуживание пакета дешёвых фонариков
7
Технология создания солнечных элементов следующего поколения на перовскитах дешевле и экологичнее
3

Сейчас обсуждают

scvitaly
23:32
Откуда такая уверенность ? С чего Вы взяли, что не было воздушных боев ?
NVIDIA выпустила драйвер GeForce 546.08 Hotfix, устраняющий ошибки в Alan Wake 2
skyclad80
23:31
с fsr3 в режиме ультрапроизводительность+FG. Тогда может и увидим
AMD сотрудничает с 11 bit - будущие игры будут оптимизированы для оборудования Ryzen и Radeon
scvitaly
23:25
Шойгу говорил о разных самолетах. В статье речь исключительно про МиГ-29
NVIDIA выпустила драйвер GeForce 546.08 Hotfix, устраняющий ошибки в Alan Wake 2
REY_B_
23:22
А почему именно евреям достаётся? Причём сразу везде и всегда? Да потому что у них Культурные ценности такие! И оспаривать это бессмысленно, т.к. "междусобойчик", это защита от ассимиляции любой диасп...
О неприязни к евреям в прошлом и сегодня
Михаил Леонтьев
23:21
В чем смысл коммента? Лишь бы пожаловаться лишний раз на несправедливость судьбы?
Будущее мобильных технологий наступает со смартфоном Cubot P80
Kira625
23:20
Ну не всёж только нвидии чумаданы заносить ;)
AMD сотрудничает с 11 bit - будущие игры будут оптимизированы для оборудования Ryzen и Radeon
Михаил Barash Андреев
23:17
Соболезную. Ты там не задерживайся, а то тоже опи*орасят.
В МОК придумали причину, по которой российских спортсменов дискриминировать можно, а израильских — нет
Kira625
23:15
> был обнаружен над польским селом Серакосце в Львовской области Оговорочка по Фрейду?
Вблизи Львовской области Украины зафиксировали неопознанный вертолет
Vorvort
23:12
Ну хоть какие-то игры будут иметь 60 fps в 4К ультра на флагманах на старте.
AMD сотрудничает с 11 bit - будущие игры будут оптимизированы для оборудования Ryzen и Radeon
Vorvort
23:10
Причина неприязни проста как 3 копейки: Тора и Талмуд. Эти священные для евреев книги разрешают убийство, грабеж гоев (не евреев) без каких - либо последствий для евреев.
О неприязни к евреям в прошлом и сегодня
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем