Кроме того, из представленного перечня становится известно, что S Pen будет обладать Bluetooth 5.1.

Как всем известно, южнокорейская компания Samsung, мировой лидер в сфере технологий, планирует выпустить следующую флагманскую серию смартфонов Galaxy S24 в следующем году. Эта новая серия станет преемником предыдущей линейки Galaxy S23. Ожидается, что в состав серии Galaxy S24 войдут три модели: Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra.

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Последнее время появилось много информации о характеристиках и дизайне этих устройств. Особый интерес вызывает Galaxy S24 Ultra, который, как ожидается, будет поставляться с S Pen. Данная информация была подтверждена, так как на сайте сертификации Bluetooth SIG был обнаружен номер модели EJ-PS928, который соответствует номеру модели Galaxy S24 Ultra SM-S928. Это говорит о том, что будущий смартфон будет поддерживать использование S Pen. Кроме того, из представленного перечня становится известно, что S Pen будет обладать Bluetooth 5.1.

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Каких-либо дополнительных деталей о смартфоне почти нет. Предположительно, устройство будет доступно в двух вариантах процессоров: Snapdragon 8 Gen 3 и Exynos 2400. Также ожидается, что Galaxy S24 Ultra будет оснащен 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 1 ТБ внутренней памяти UFS 4.0. Экран устройства будет выполнен по технологии AMOLED с диагональю 6,78 дюйма и разрешением QHD+. Интересно, что предполагается соотношение сторон 19,5:9 и яркость экрана на уровне 2500 нит. Система камер смартфона будет включать четыре модуля: основной с разрешением 200 МП, сверхширокоугольный на 12 МП, телеобъектив на 10 МП и телеобъектив с перископом на 50 МП. Фронтальная камера будет иметь разрешение 12 МП. Емкость аккумулятора ожидается на уровне 5000 мА*ч, а также предполагается поддержка проводной зарядки мощностью 45 Вт и более быстрой беспроводной зарядки мощностью 25 Вт.