На долю ULA выпало 11 запусков на сумму 1,3 миллиарда долларов, а на SpaceX -10 запусков на сумму 1,23 миллиарда долларов.

Космические силы США заявили, что выделили SpaceX и United Launch Alliance (ULA) на 21 миссию по запуску ракет на общую сумму контракта примерно в 2,5 миллиарда долларов США. Это окончательный заказ на второй этап Программы космических запусков национальной безопасности (NSSL). Космические силы США объявили о своем плане распределения миссий. По словам полковника Дуга Пентекоста, заместителя исполнительного директора по программам Командования космических систем Космических сил США, последняя партия миссий была распределена почти равномерно. На ULA выпало 11 запусков на сумму 1,3 миллиарда долларов, а на SpaceX - 10 запусков на сумму 1,23 миллиарда долларов.

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Командование космических систем сообщило, что запуск миссий запланирован на ближайшие два-три года. ULA, совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin, выполнит 11 миссий с использованием своей ракеты Vulcan, которая скоро дебютирует, а SpaceX выполнит семь миссий с использованием ракеты Falcon 9 и ракеты Falcon Heavy Perform 3.

В 2020 году Космические силы США определили двух поставщиков услуг запуска — SpaceX и ULA, а затем продолжили расширять масштабы второго этапа программы NSSL. Первоначально на втором этапе планировалось провести 34 запуска, 60% которых будет принадлежать ULA, а 40% — SpaceX. Позже Космические силы США увеличили количество запусков на втором этапе в зависимости от спроса и в настоящее время выделили 48 запусков. В конце концов, распределение миссий второго этапа было почти поровну: SpaceX выиграла 22 контракта на запуск миссий, а ULA выиграла 26 контрактов на миссии, с соотношением долей 46% к 54%.

В заявлении Pentecost говорится, что Космические силы США назначили SpaceX больше запусков, чем предполагалось ранее, «на основе оценки готовности правительства». Ракета Falcon 9 компании SpaceX и ракета Falcon Heavy уже введены в эксплуатацию и получили соответствующие сертификаты запуска, а ракета Vulcan компании ULA еще не вышла на орбиту и не прошла сертификацию Космических сил США.

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Последние несколько миссий Фазы 2 представляют собой подготовку Космических сил США к дальнейшему расширению программы NSSL на Фазы 3. В этом году Космические силы США запустили новую программу по закупке около 90 пусковых миссий. Вскоре отдел Pentecost приступит к рассмотрению заявок компаний на миссию Фазы 3 и, как ожидается, объявит результаты в октябре следующего года.