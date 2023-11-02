Sony XAV-AX8500 оснащен интерфейсом Micro HDMI для подключения внешних источников аудио и видео.

Sony объявила о выпуске нового автомобильного аудио- и видеопродукта — XAV-AX8500, который поступит в продажу у официальных дилеров Sony зимой 2024 года. По имеющимся данным, устройство оснащено 10,1-дюймовым сенсорным экраном с антибликовым покрытием и разрешением HD 1280 x 720 с настраиваемыми значками и обоями. Кроме того, Sony XAV-AX8500 оснащен интерфейсом Micro HDMI для подключения внешних источников аудио и видео для использования во время стоянке.

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Устройство также оснащено недавно разработанным компонентом наклона и поворота, который позволяет водителю вручную регулировать угол наклона дисплея, поддерживая диапазон регулировки по горизонтали и вертикали ± 15 градусов без использования посторонних инструментов. Sony заявляет, что эта функция не только меняет угол экрана в зависимости от предпочитаемого вами места, но также защищает его от прямых солнечных лучей и даже может делиться навигационным экраном с пассажирами.

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Данное устройство поддерживает запуск двигателя автомобиля, подключение к смартфону пользователя по Wi-Fi, а также оснащено GPS-антенной и поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Также Sony XAV-AX8500 поддерживает еще интерфейс USB-C с обратным питанием 15 Вт, а также декодирование LDAC, совместимые аудиофайлы FLAC и т. д. У него имеются позолоченные 3-ядерные разъемы, позволяющие пользователям создавать полноценные акустические системы.