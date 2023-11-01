Совет директоров Larsen and Toubro одобрил план входа в бизнес по разработке полупроводниковых чипов без собственных производственных мощностей.

Совет директоров Larsen and Toubro одобрил план входа в бизнес по разработке полупроводниковых чипов без собственных производственных мощностей. Первоначально компания решила инвестировать 830 крор рупий (около 9.2 млрд.рублей) для создания дочерний компании. Финансовый директор компании Р. Шанкар Раман на конференции после объявления результатов второго квартала упомянул, что компания сосредоточится на разработке микросхем, а не на их производстве. Также он сказал, что они верят в кадровый резерв разработчиков микросхем в Индии. Но на данный момент они решили остаться на этапе проектирования. Далее он объяснил причину такого решения. Компания считает, что потребуется много усилий, чтобы конкурировать в сфере производства с такими компаниями, как китайские, тайваньские и корейские. Поэтому это не та область, на которую они нацеливаются в данный момент.

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Он упомянул, что несколько транснациональных корпораций открыли свои центры разработки микросхем в Индии, что придало им уверенности. Согласно заявлению, стратегия компании заключается в том, чтобы сосредоточиться на низкоинвестиционной части цепочки поставок. По его словам, дизайн можно запатентовать, что повысит ценность бизнеса. Раман также упомянул, что в данный момент компания сосредоточится на разработке автомобилей и промышленных чипов, поскольку ей необходимы меньшие инвестиции.