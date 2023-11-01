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СтарыйДед
Vivo выпускает собственную большую модель общего искусственного интеллекта Blue Heart Model
Данная модель включает в себя три уровня параметров: миллиарды, десятки миллиардов и сотни миллиардов, полностью охватывающих основные сценарии и лидирующих в отрасли по возможностям моделей.

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На конференции разработчиков vivo 2023 года компания Vivo официально представила новое разработанное технологическое решение — Blue Heart. Эта матрица большой модели искусственного интеллекта обещает революционизировать индустрию.

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Blue Heart включает в себя 5 различных моделей с тремя разными уровнями параметров – миллиард, десятки миллиардов и сотни миллиардов. Каждая модель способна охватить основные сценарии и лидирует в индустрии по производительности. Vivo считает, что настоящая большая модель должна обладать пятью ключевыми чертами: она должна быть большой и всеобъемлющей, обладать сильным алгоритмом, быть настоящим безопасным, иметь возможность саморазвиваться и быть широко распространяемой.

Одной из моделей с уровнем 1 миллиарда является Blue Heart Large Model 7B с уровнем параметров в 7 миллиардов. Эта модель разработана для мобильных устройств и отлично справляется со сценариями, связанными с пониманием языка и генерацией текста. Другая модель, Blue Heart 1B, также с уровнем 1 миллиарда, создана для клиентских сценариев. Она имеет возможность работы с локализованными текстовыми резюме и аннотациями, а ее процесс обработки является точным и безопасным.

Blue Heart 70B – модель с уровнем в десятки миллиардов и 70-миллиардная модель Blue Heart, специально разработанная для облачных сервисов, отлично подходит для ролевых игр и викторин. По официальным данным, в октябре она занимает первое место в трех основных рейтингах: SuperCLUE, C-Eval и CMMLU. Модель с уровнем в сотни миллиардов включает две модели с параметрами в 130 миллиардов и 175 миллиардов. Они предлагают более профессиональный и интеллектуальный опыт с обширными знаниями.


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Blue Heart – это уникальное разработанное решение, которое обещает взорвать рынок искусственного интеллекта. Сочетание его мощности, функциональности и возможностей делает его настоящим лидером в отрасли.

#искусственный интеллект #vivo #искусственный интелект #искусственный #виртуальный машина #виртуальный ассистент
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