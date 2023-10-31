Также этот зарядный блок питания имеет складную конструкцию и оснащен интеллектуальной технологией контроля температуры "ThermalGuard".

Компания Ugreen выпустила свой новый зарядный блок питания GaN USB Type-C для быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Согласно официальному сообщению, этот зарядный блок питания имеет складную конструкцию и оснащен интеллектуальной технологией контроля температуры "ThermalGuard". Он будет доступен в шести цветах и поддерживает PD3.0 / QC4.0 / SCP / FCP и другие протоколы.черный

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Также официальные лица утверждают, что этот зарядный блок поддерживает выходную мощность до 30 Вт и совместим с быстрой зарядкой iPhone 14 Pro Max мощностью 27 Вт. Что касается интеллектуальной технологии контроля температуры, о которой упоминалось ранее, утверждается, что она контролирует температуру 100 раз в секунду и обеспечивает низкую температуру. И во время быстрой зарядки при повышении температуры, данная технология не даст повредить телефон.

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Если говорить о дизайне зарядного блока, то стоит упомянуть, что он имеет складную конструкцию вилки. По сравнению с обычными зарядными устройствами он меньше по размеру и весит всего около 50 грамм. Как говорилось ранее, корпус зарядного устройства доступен в шести цветах, но на официальном изображение были показаны только четыре цветовых варианта: желтый, синий, белый и черный.