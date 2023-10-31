Смартфон поступит с новым OLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц.

Южнокорейский технологический гигант Samsung официально представил смартфон Galaxy A14 5G в начале этого года, и очень скоро компания представит преемника этого смартфона. Ранее в соц.сетях поделились 5K-рендерами и 360-градусным видео предстоящего смартфона Galaxy A15 5G, а недавно просочившееся изображение устройства показало тройную заднюю камеру будущего устройства. В преддверии официального запуска этого смартфона инсайдер по имени Энтони, известный под ником @TheGalox, раскрыл некоторые основные обновления, с которыми может появиться предстоящий Galaxy A15 5G.

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По словам информатора, ожидается, что смартфон поступит с новым OLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Устройство может иметь новую сверхширокоугольную камеру и поддерживать быструю зарядку мощностью 25 Вт. Также известно, что смартфон будет поставляться с аудиоразъемом 3,5 мм и портом зарядки USB Type-C. Сообщается, что устройство будет оснащено 6,4-дюймовым дисплеем.

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Samsung до сих пор не сделала никаких официальных заявлений относительно запуска этого устройства, хотя ожидается, что в ближайшие дни будет предоставлена более подробная информация о характеристиках и сроках запуска этого смартфона.