Пользователи iPhone смогут полностью настроить графические настройки игры, так же как и геймеры на ПК

Capcom пообещала на Tokyo Game Show 2023, что Resident Evil Village для телефонов Apple iPhone 15Pro, iPad M1 и более новых устройств будет выпущена 30 октября. И, наконец, этот день настал для всех геймеров, которые его ждали. После просмотра обзорного видео геймплея, геймеры с нетерпением ожидали появления этой игры на своих устройствах. Анонсировано было, что DLC Winter's Expansion будет стоить 39,99 долларов США, включая покупки внутри приложения по 19,99 долларов США. Однако, пользователи были приятно удивлены, когда Capcom объявила о праздничной скидке, снижающей цену игры на 60%. Теперь стоимость полной разблокировки DLC Winter's Expansion составляет всего 15,99 долларов США, а покупки внутри приложения обойдутся в 9,99 долларов США, а ваучеры — всего за 1,99 доллара США вместо прежних 4,99 доллара США.

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В ролике было продемонстрировано, что пользователи iPhone смогут полностью настроить графические настройки игры, так же как и геймеры на ПК. Кроме того, была представлена функция масштабирования MetaIFX, подобная NVIDIA DLSS и AMD FSR. Геймеры смогут наслаждаться игровым процессом с разрешением экрана 2340×1080 и 2976×1290 при частоте кадров 60 в секунду. Таким образом, будучи геймером, можно настроить графику на максимальный уровень, чтобы полностью погрузиться в игровой мир, но для наилучшего игрового опыта понадобится мощное устройство.