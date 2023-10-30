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СтарыйДед
Realme 12 Pro и 12 Pro+ получат 3х оптический зум
Серия телефонов среднего класса Realme 12 Pro будет оснащена телеобъективом с перископом.

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Ожидается, что Realme представит свой следующий флагманский смартфон, Realme GT 5 Pro, в Китае в ноябре или декабре. Уже известно, что этот телефон станет первым в линейке компании, оснащенным телеобъективом с перископом. Также теперь были получены сообщения о планах оснастить модели среднего уровня - Realme 12 Pro - такими же телеобъективами. По последним утечкам информации, ожидается, что Realme 12 Pro будет оснащен 32-мегапиксельным телеобъективом Sony IMX709, предлагающим 2-кратный оптический зум. В то же время, модель Realme 12 Pro+ будет иметь 64-мегапиксельный телеобъектив OmniVision OV64B с поддержкой 3-кратного оптического зума.

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Предположительно, стоимость Realme GT 5 Pro с перископической камерой составит примерно 4000 юаней (~ 52 000 рублей), в то время как серия Realme 12 Pro, предлагающая более доступные модели, ожидается по цене около 2000 юаней (~ 26 000 рублей). Исходя из прошлого опыта компании, серия Realme была представлена в ноябре прошлого года, поэтому не исключено, что флагманский телефон серии GT также может дебютировать в ноябре, а серия Realme 12 Pro может появиться до конца этого года. В настоящее время нет информации о других характеристиках Realme 12 Pro и 12 Pro+.

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