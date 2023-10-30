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СтарыйДед
Huawei подала заявку на регистрацию товарного знака «Far Ahead»
На международном уровне он классифицируется как транспортные средства и научные гаджеты.

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Китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies Co., Ltd. недавно подала заявку на регистрацию товарного знака «Far Ahead» в категории транспортных средств и научных гаджетов. Текущий статус товарного знака ожидает существенной проверки.

Словосочетание «далеко вперед» стало популярным в Интернете в связи с выпуском серии мобильных телефонов Huawei Mate60 в июле 2023 года. В рекламе телефона генеральный директор Huawei Юй Чэндун неоднократно использовал это выражение, чтобы подчеркнуть передовые технологии и характеристики телефона. Это словосочетание впервые появилось при запуске мобильного телефона Huawei Mate 40 в октябре 2020 года. Юй Чэндун произнес его 14 раз, рассказывая о процессоре телефона, экране, аккумуляторе, зарядке, камере, качестве звука и т. д. В прошлом году был выпущен Mate50 с первой в мире функцией спутниковой связи. Юй Чэндун еще раз упомянул «далеко вперед» и назвал эту технологию прорывом, которая еще больше увеличила популярность «далеко вперед».

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Помимо регистрации товарного знака «Far Ahead», Huawei также добилась определенных успехов в бизнесе в третьем квартале 2023 года. Выручка компании за первые три квартала составила 456,6 млрд юаней, что соответствует годовому росту на 2,4%. Чистая прибыль составила 16%. В третьем квартале Huawei выпустила серию мобильных телефонов Mate 60, которая привлекла внимание. Компания также представила новую модель AITO M7, созданную совместно с Cyrus. 12 сентября была выпущена новая модель M7 Вэньцзе. 15 октября компания AITO Automobile объявила, что совокупные продажи нового M7 Вэньцзе превысили 60 000 единиц в первый месяц после его запуска.

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Регистрация товарного знака «Far Ahead» может быть интерпретирована как сигнал о намерениях Huawei продолжать инвестировать в передовые технологии и разработки. Компания стремится быть лидером в области инноваций и технологий, и регистрация товарного знака «Far Ahead» является еще одним шагом в этом направлении. Товарный знак «Far Ahead» может использоваться Huawei в различных сферах деятельности, включая мобильные телефоны, автомобили, научные инструменты и другие. Компания может использовать его для продвижения своих передовых продуктов и услуг.

#huawei #товарныйзнак #далеко #товарный знак
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