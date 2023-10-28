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СтарыйДед
Представлены сборки HyperOS от Xiaomi для смартфонов POCO F5 и POCO F5 Pro
Смартфон POCO F5 получит обновление HyperOS с версией прошивки — OS1.0.0.1.UMRMIXM, а POCO F5 Pro получит прошивки — OS1.0.0.3.UMNMIXM и OS1.0.0.3.UMNEUXM.

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Китайская компания Xiaomi продолжает радовать своих поклонников новыми продуктами и инновациями. Недавно на одном из мероприятий они представили не только новые смартфоны серии POCO F5, но и свою собственную операционную систему HyperOS. Это значительное достижение для компании, так как они ранее использовали MIUI на базе Android для своих устройств.

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Смартфоны POCO F5 и POCO F5 Pro, выпущенные в мае 2023 года, были оснащены MIUI 14 на базе Android 13 для POCO. Однако, согласно недавним тестовым сборкам, Xiaomi готовит обновление HyperOS для этих двух устройств. Это означает, что владельцы POCO F5 и POCO F5 Pro вскоре смогут насладиться новыми функциями и возможностями, предлагаемыми HyperOS. Согласно информации, смартфон POCO F5 с глобальной версией будет получать обновление HyperOS под кодовым названием "marble_global" и версией прошивки OS1.0.0.1.UMRMIXM. А POCO F5 Pro с глобальной и европейской версиями будет обновляться до HyperOS с кодовыми названиями "mondrian_global" и "mondrian_eea_global", а версии прошивки будут OS1.0.0.3.UMNMIXM и OS1.0.0.3.UMNEUXM соответственно.

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HyperOS предоставит пользователям новые возможности и улучшенные функции, которые помогут им наслаждаться более эффективным и удобным использованием своих устройств POCO. Xiaomi всегда стремится к инновациям и постоянно работает над улучшением своих продуктов, и HyperOS — это еще один шаг в этом направлении.

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