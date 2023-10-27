Эта серия процессоров имеет 128 линий PCIe 5.0, кэш-память L3 объемом 384 МБ и поддерживает 8-канальную память DDR5-5200.

Недавно произошло важное событие в мире высокопроизводительных процессоров. AMD Threadripper PRO 7995WX, новейшая флагманская модель от AMD, заняла первое место в списке тестов производительности PassMark. Этот процессор со 96 ядрами обошел своих конкурентов и стал лидером в рейтинге.

Как видно на изображении, на втором месте находится 64-ядерный Threadripper PRO 7985WX, который также представляет собой мощное решение для рабочих станций. Третье, четвертое и пятое места заняты серверными процессорами EPYC на архитектуре AMD Zen4, демонстрируя высокую производительность и надежность. Седьмое место принадлежит 32-ядерному Threadripper PRO 7975WX, а восьмое место занимает новейший 56-ядерный процессор Intel Xeon W9-3495X.

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Процессоры AMD Threadripper 7000 PRO разработаны специально для рабочих станций и предлагают различные варианты, начиная от 12-ядерного 7945WX и заканчивая мощным 96-ядерным 7995WX. Эти процессоры имеют высокую тактовую частоту до 5,3 ГГц и TDP 350 Вт, что обеспечивает быструю и эффективную работу. Особенности серии процессоров AMD Threadripper 7000 PRO включают в себя 128 линий PCIe 5.0, что позволяет подключать большое количество периферийных устройств и расширений. Кэш-память L3 вместимостью 384 МБ обеспечивает быстрый доступ к данным, а поддержка 8-канальной памяти DDR5-5200 гарантирует высокую пропускную способность и позволяет системе работать с большими объемами данных.

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Новейшая модель AMD Threadripper PRO 7995WX с ее впечатляющими характеристиками и лидирующей позицией в тестах производительности PassMark подтверждает превосходство AMD в области высокопроизводительных процессоров.