Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Китайская версия Xiaomi 14 замечена на Geekbench с Snapdragon 8 Gen 3
Ему удалось набрать 2244 балла в одноядерном режиме и 6820 балла в многоядерном режиме.

реклама

Ожидается, что презентация Xiaomi 14 и 14 Pro состоится в ближайшее время в Китае, после чего эти смартфоны появятся в продаже по всему миру. Как продолжение успешной серии 13, Xiaomi 14 вызывает большие ожидания, в основном благодаря своему новому процессору Snapdragon 8 Gen 3. Предварительные спецификации Xiaomi 14 уже были описаны, также указывая на наличие новейшего дополнения к процессору 8 Gen. Эти данные, кажется, подтверждаются, так как на сайте Geekbench недавно был обнаружен китайский вариант Xiaomi 14 с номером модели 23127PN0CC. В тесте он набрал 2244 балла в одноядерном режиме и 6820 баллов в многоядерном, что немного ниже, чем результаты Oppo Find X7 (MediaTek Dimesity 9300) для многоядерного процессора.

реклама

Листинг Geekbench лишний раз подтверждает, что Xiaomi 14 действительно будет иметь процессор Snapdragon 8 Gen 3. Основанием для этого является то, что ранее было замечено появление процессора Snapdragon 8 Gen 3 с графическим процессором Adreno 750, и такая же конфигурация была обнаружена в этом смартфоне. Также становится понятно, что он будет оснащен 14,85 ГБ полезной оперативной памяти (возможно, будет продаваться с 16 ГБ памяти) и будет работать на операционной системе Android 14. Xiaomi недавно объявила о своем плане заменить традиционную MIUI на новую операционную систему HyperOS 1.0. Однако появились слухи, предполагающие, что стоит сдерживать большие ожидания от HyperOS, так как воспринимается она как обновленная версия MIUI. Кроме того, Xiaomi недавно подтвердила, что Xiaomi 14 и 14 Pro будут поставляться с камерой Leica Summilux.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Что касается вычислительных ядер, Xiaomi 14 будет иметь 8 ядер: 2 ядра с тактовой частотой 2,27 ГГц, 2 ядра с тактовой частотой 2,96 ГГц, 3 ядра с тактовой частотой 3,15 ГГц и 1 ядро с тактовой частотой 3,30 ГГц. Недавно в сертификационном документе 3C было указано, что смартфон может поддерживать проводную зарядку мощностью 90 Вт. Цветовые варианты для Xiaomi 14 и 14 Pro будут следующими: Xiaomi 14 - черный, белый, зеленый и розовый, а для Xiaomi 14 Pro - черный, белый и зеленый. Оба смартфона могут иметь до 1 ТБ встроенной памяти. Остальная информация пока остается секретом.

#xiaomi #snapdragon #xiaomi 14 #xiaomi 14 pro #xiaomi 14 ultra #snapdragon 8 #xiaomi 14 pro+
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Xiaomi 14 еще до выхода превзошел по популярности iPhone 15 Pro Max в Китае
Анонсирован новый перспективный смартфон iQOO: 2K 144 Гц, 4880 мАч и Snapdragon 8 Gen 3
Производительность нового Qualcomm Snapdragon X Elite примерно в 2 раза выше, чем у чипов x86
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ветераны ЧВК "Вагнер" рассказали об особом подразделении "Амбрелла"
1
Получен древний сигнал из далёкой галактики, дошедший за 8 млрд лет
15
Tesla Cybertruck замечен на шоссе с десятками пулевых отверстий — в него стреляли из Томми-гана
3
Обновленный Ланцет получил "сознание" и теперь способен сам выбирать потенциальные цели для атаки
4
Ryzen 7 7800X3D и GeForce RTX 4090 не смогли обеспечить 60 fps даже в 720p в Cities Skylines II
36
Характеристики всех заблокированных процессоров Intel Core 14-го поколения нашли в Сети
+
Скейтборд из фильма "Назад в будущее" скоро может стать доступным для широкой публики
3
Эксперты объяснили, почему криптовалюты растут и будут расти далее вплоть до бычьего цикла
1
Ураганы обрушатся на сушу в эти выходные в двух разных океанах
+
«Леопарды» в обороне - всё ли так плохо для немецких кошек
2
Пресс-службу Министерства Обороны Украины возглавил писатель-фантаст
5
Кличко: проведение выборов на Украине приведет к развалу страны
2
Американские чиновники надеются, что китайское оборудование для выпуска чипов когда-нибудь сломается
1
Глава NVIDIA признался, что не стал бы основывать компанию, если бы ему сейчас было тридцать лет
7
Обладатели видеокарт GeForce GTX 10, Radeon RX 5000 и старше насладиться Alan Wake 2 вряд ли смогут
27
700-килограммовая начинка авибомбы ФАБ-1500 попала точно в место нахождения украинских морпехов
3
Курс доллара на торговой площадке AliExpress вновь опустился до 100 рублей за условную единицу
4
Севморпуть станет круглогодичным на всем протяжении
2
Русские хакеры взломали ресурсы МВД Латвии
+
Intel Core i9-14900K и GIGABYTE Z790 AORUS TACHYON X помогли установить несколько мировых рекордов
1

Популярные статьи

Почему полоса пропускания усилителей звука и акустики от 20 Гц до 20 кГц недопустимо мала
123
Как выбрать видеокарту для 2К, почему глупо покупать 4К-монитор, и сколько стоит правильная GPU
80
Американские "чиповые" санкции против Пекина больше вредят Западу, чем Китаю
8
Коротко о проблемах Linux и реакции на них
63
Украина получила ракеты ATACMS: первые успехи и какое влияние окажут на ход боевых действий
8
Турецкий эксперт: больница в Газе была поражена израильской авиабомбой Мark-84 созданной в США
20
Появление роботизированной САУ Коалиция-СВ создаст перелом в контрбатарейной борьбе на СВО
6
О причинах нападения на Израиль
16
Иранские ракеты хуситов предназначались для корабля ВМС США, а не для Израиля — западный эксперт
+
Южно-Китайское море - бомба замедленного действия, готовая взорваться в любой момент
3

Сейчас обсуждают

REY_B_
20:49
Насколько я помню, они ещё весной кончились, и НАТО сдалось.... Нет, что ли? Само собой, да под чутким руководством, с кучей презентаций, опять не победится????
ВСУ начали экономить имеющиеся боеприпасы
Машиах
20:49
напомни, кто впервые применил яо на мирных людях и в этом не было ни какой необходимости ?
Получен древний сигнал из далёкой галактики, дошедший за 8 млрд лет
Илья Кочуев
20:46
А так, всецело: Для тех, кто не хочет напрягать извилины, любит платить за всë, отправлять о себе конфиденциальную инфу, но чтоб красиво приготовлено - яблочное варенье. Для тех, кто с упором на раб...
Коротко о проблемах Linux и реакции на них
Илья Кочуев
20:46
По итогу статьи: Перечислил много названий линух. 2-е траблы, одна из которой вообще ей не является, с другой можно поспорить. Какой-то нелепый гон на линухи. Драйвера под линух, как и под винду быв...
Коротко о проблемах Linux и реакции на них
REY_B_
20:45
Ты видать и то, и другое. Раз глючишь и долбишься от простой вещи "работает, значит на нужном месте".
Коротко о проблемах Linux и реакции на них
Vito Vago
20:44
Как нападёт, так и упадёт... Привыкли безнаказанно нападать.
Daily Mail: Израиль нападет на Иран, если Хезболла атакует еврейское государство
REY_B_
20:43
Андроид как раз GNU и есть. И может привести список проприетарных сервисов, без которых Андроид по твоему не нужен? Чего-то я вообще ни одного такого не помню. Я вот по навязанной почте не отправил ...
Коротко о проблемах Linux и реакции на них
Velyurov
20:38
Лучше сын-наркоман, чем линуксоид-амудятел.
Коротко о проблемах Linux и реакции на них
REY_B_
20:37
Мышь плакала... кололась... но продолжала жрать Линукс.... - Может надо для Линукс эмблему сменить?
Коротко о проблемах Linux и реакции на них
Белый Орёл
20:34
Где ты там цену в 440 ойро увидел?
Инсайдер назвал основные характеристики будущих RTX 4070 Super и RTX 4080 Super
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем