Ему удалось набрать 2244 балла в одноядерном режиме и 6820 балла в многоядерном режиме.

Ожидается, что презентация Xiaomi 14 и 14 Pro состоится в ближайшее время в Китае, после чего эти смартфоны появятся в продаже по всему миру. Как продолжение успешной серии 13, Xiaomi 14 вызывает большие ожидания, в основном благодаря своему новому процессору Snapdragon 8 Gen 3. Предварительные спецификации Xiaomi 14 уже были описаны, также указывая на наличие новейшего дополнения к процессору 8 Gen. Эти данные, кажется, подтверждаются, так как на сайте Geekbench недавно был обнаружен китайский вариант Xiaomi 14 с номером модели 23127PN0CC. В тесте он набрал 2244 балла в одноядерном режиме и 6820 баллов в многоядерном, что немного ниже, чем результаты Oppo Find X7 (MediaTek Dimesity 9300) для многоядерного процессора.

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Листинг Geekbench лишний раз подтверждает, что Xiaomi 14 действительно будет иметь процессор Snapdragon 8 Gen 3. Основанием для этого является то, что ранее было замечено появление процессора Snapdragon 8 Gen 3 с графическим процессором Adreno 750, и такая же конфигурация была обнаружена в этом смартфоне. Также становится понятно, что он будет оснащен 14,85 ГБ полезной оперативной памяти (возможно, будет продаваться с 16 ГБ памяти) и будет работать на операционной системе Android 14. Xiaomi недавно объявила о своем плане заменить традиционную MIUI на новую операционную систему HyperOS 1.0. Однако появились слухи, предполагающие, что стоит сдерживать большие ожидания от HyperOS, так как воспринимается она как обновленная версия MIUI. Кроме того, Xiaomi недавно подтвердила, что Xiaomi 14 и 14 Pro будут поставляться с камерой Leica Summilux.

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Что касается вычислительных ядер, Xiaomi 14 будет иметь 8 ядер: 2 ядра с тактовой частотой 2,27 ГГц, 2 ядра с тактовой частотой 2,96 ГГц, 3 ядра с тактовой частотой 3,15 ГГц и 1 ядро с тактовой частотой 3,30 ГГц. Недавно в сертификационном документе 3C было указано, что смартфон может поддерживать проводную зарядку мощностью 90 Вт. Цветовые варианты для Xiaomi 14 и 14 Pro будут следующими: Xiaomi 14 - черный, белый, зеленый и розовый, а для Xiaomi 14 Pro - черный, белый и зеленый. Оба смартфона могут иметь до 1 ТБ встроенной памяти. Остальная информация пока остается секретом.