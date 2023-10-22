Одновременно он сможет поддерживать до трех дисплеев разрешением 4K. Это может означать, что он поддерживает соединение Thunderbolt 4.

Согласно предыдущим сообщениям, Qualcomm разработала три чипа под названием «Snapdragon 8cx Gen 3», которые ныне будут переименованы в «Snapdragon X». Как сообщает портал "VideoCardz", модель наивысшего уровня будет оснащена 12-ядерным процессором. Представленные характеристики дают понять, что процессор и графический процессор данного чипа способны обеспечить более чем вдвое большую производительность, сравниваемую с архитектурой x86. Для сопоставления, процессор Intel Raptor Lake 96EU имеет 28-ваттную мощность и достигает 2,3 терафлопс, а его графический процессор способен достичь 4,6 терафлопс. В сообщениях указывается, что данный чип использует 12 ядер высокой производительности, но не упоминается о ядрах с высокой производительностью, что выглядит необычным, так как ранее предполагалось, что он будет состоять из восьми ядер с высокой производительностью и четырех ядер высшей производительности. Помимо количества ядер, этот чип также будет поддерживать память LPDDR5X и иметь пропускную способность памяти в 136 ГБ/с.

реклама

По сообщениям, Neural Processing Unit (NPU) будет иметь вычислительную мощность в 45TOPS, а Adreno, безымянная графическая процессорная единица, как сообщается, обеспечит вычислительную мощность в 4,6 TFLOPS и одновременно сможет поддерживать до трех дисплеев разрешением 4K. Эта информация указывает на то, что, вероятно, чип поддерживает соединение Thunderbolt 4. Было также выяснено, что в Snapdragon X Elite будет встроен модем для работы в сети 5G, который отсутствует в компьютерах Mac серии M от Apple. Однако не указывается, будет ли встроен поддержка сети 5G или она будет осуществляться через внешний модуль. Кроме того, также упоминается, что данный чип поддерживает 13 миллиардов параметров и 30 токенов в секунду 7B LLM, что может быть полезным в области генеративного искусственного интеллекта. Ожидается, что полный внешний вид данного продукта будет представлен на саммите Snapdragon 25 октября.