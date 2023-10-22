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СтарыйДед
Представлен умный автодом с собственным аккумулятором и управлением с мобильного телефона
Представители обещают, что этот дом на колесах станет « iPhone в индустрии автодомов » и «самым технологически продвинутым домом на колесах».

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В штате Калифорния находится компания-стартап Pebble, в которой собрались различные эксперты из таких крупных компаний, как Apple, Tesla, Cruise, Volvo и других. Они ориентируются на "будущее и природу" и не имеют ничего общего с другой компанией Pebble, которая занимается производством умных часов. В следующем месяце во время автосалона в Лос-Анджелесе эта команда собирается представить свой первый продукт - умный трейлер под названием Pebble Flow.

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Специалисты Pebble уверены, что этот дом на колесах станет "iPhone в индустрии автодомов" и "самым технологически продвинутым домом на колесах". Команда планирует выпустить его уже к концу следующего года. Как утверждают сами Pebble Flow, они использовали множество инновационных технологий, чтобы идеально совместить с транспортными средствами, работающими на новых источниках энергии, и избавить владельцев от проблем с ограниченной энергией аккумулятора при интенсивной нагрузке на новых источниках энергии.

С точки зрения внешнего вида, Pebble Flow имеет прямые линии, но при этом освещает атмосферу "киберпанка" с использованием угловатых форм. Фронтальная часть его имеет форму пули. Команда утверждает, что аэродинамические характеристики этого автодома превосходят традиционные прицепы в три раза. Ещё одной отличительной чертой Pebble Flow является наличие двух встроенных двигателей и аккумулятора емкостью 45 кВт*ч, который может работать на собственную энергосистему при буксировке новыми энергетическими транспортными средствами, снижая их энергозатраты. Кроме того, автодом может обеспечивать энергией лагерное оборудование, электромобили или даже жилые дома в случае чрезвычайных ситуаций.

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Внутри автодом оснащен трансформируемой кроватью, которая может стать диваном или рабочим столом, а также удобной кухней, сухим и влажным туалетом, а также двуспальной кроватью, аналогичной традиционному автодому. Есть бак для питьевой воды емкостью 140 л и дополнительный бак для воды, используемой в хозяйственных нуждах, емкостью 190 л. В сочетании с упомянутым выше аккумулятором, Pebble Flow обеспечивает недельный запас автономной работы. Кроме того, автодом оснащен специальным мобильным приложением, которое позволяет контролировать его местоположение, освещение, кондиционирование или даже навес и другие функции прямо со смартфона.

#автодом #автодом-гибрид #автодома #дом на колёсах
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