Целью этого испытательного полета было оценить работоспособность модуля экипажа, системы спасения экипажа, а также системы торможения на больших высотах и ее восстановления

Индийская организация космических исследований (ISRO) сегодня достигла важного момента в своей миссии Gaganyaan, проведя первый испытательный полет TV-D1. Несмотря на технические проблемы, с которыми они столкнулись в начале, индийцы смогли преодолеть все трудности и достичь успеха.

Целью этого испытательного полета было оценить работоспособность модуля экипажа, системы спасения экипажа, а также системы торможения на больших высотах и ее восстановления. Это важные аспекты, которые необходимо протестировать перед отправкой людей в космос. Испытательный полет TV-D1 начался несколько позднее, чем планировалось, из-за проблем с двигателем ТВ-Д1. Однако после некоторых технических настроек запуск был возобновлен и в итоге прошел успешно. Это свидетельствует о том, что у ISRO есть компетентность и способность справиться с любыми трудностями, с которыми они сталкиваются.

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Миссия Gaganyaan, которая запланирована на 2023 год, отправит экипаж из трех человек на орбиту высотой 400 км на целых 3 дня. По возвращении экипаж совершит посадку в водах Индийского океана. Это важный шаг для Индии, поскольку они надеются стать четвертой страной в мире, осуществившей пилотируемый космический полет, присоединившись к США, России и Китаю.

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ISRO продолжает свое стремление к развитию космической программы и демонстрирует свою способность справляться с техническими сложностями. Успех испытательного полета TV-D1 приближает Индию к ее цели отправить людей в космос и стать ведущей страной в области космических исследований.