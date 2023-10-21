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СтарыйДед
Частота графического процессора чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 снизилась
Ходили слухи, что он будет иметь тактовую частоту в 900 МГц, но частота графического процессора составит 770 МГц.

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Американская компания Qualcomm, лидер в области полупроводников и разработки мобильных технологий, объявила о проведении саммита Snapdragon в октябре 2023 года. Это событие, ожидаемое многими в индустрии, стартует уже через несколько дней. Однако недавнее обновление информации вызвало некоторые изменения в ожиданиях. Было установлено, что графический процессор чипсета Snapdragon 8 Gen 3, который находится на стадии разработки, будет иметь частоту меньшую, чем ранее предполагалось. Эту информацию передали из китайской социальной платформы Weibo, где была опубликована информация о частоте графического процессора Adreno 750, который будет встроен в Snapdragon 8 Gen 3. Этот графический процессор будет работать на частоте 770 МГц.

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Ранее появилась информация о повышении производительности графического процессора на 35%, вместе с увеличением тактовой частоты графического процессора, согласно официальным данным от Qualcomm. Однако похоже, что Snapdragon 8 Gen 3, скорее всего, будет иметь частоту графического процессора на уровне 900 МГц, как указано в твите от @Tech_Reve.

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Хотя наблюдается заметное снижение частоты по сравнению с предыдущей информацией, улучшения всё же присутствуют по сравнению с графическим процессором Adreno 740, работающим на частоте 680 МГц. Одновременно со снижением в частоте графического процессора, стало известно, что ядра процессора Snapdragon 8 Gen 3 имеют следующие тактовые частоты: основное ядро X4 - 3,3 ГГц, три ядра A720 - 3,15 ГГц, два других ядра A720 - 2,96 ГГц, и два базовых ядра A520 - 2,27 ГГц. Эти данные указаны в отчете DCS. Также стоит отметить, что на индийском рынке появится смартфон iQOO 12, который, скорее всего, станет первым устройством в стране, работающим на базе Snapdragon 8 Gen 3.

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