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СтарыйДед
OnePlus и Oppo объединяются, чтобы выпустить новый дисплей с пиковой яркостью 3000 нит
Для сравнения серия iPhone 15 и Google Pixel 8 имеют дисплей с яркостью 2000 нит.

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Похоже, что 2023 год — это год, когда бренды смартфонов будут бороться друг с другом за то, кто сможет выпустить самый яркий дисплей на смартфоне. Find X6 Pro от Oppo имеет максимальную яркость 2500 нит, за ним следует Pixel 8 Pro с яркостью 2400 нит. Серия iPhone 15 и Pixel 8 имеют дисплей с яркостью 2000 нит. Однако последние складные модели Oppo Find N3 и OnePlus Open предлагают пиковую яркость 2800 нит. Это безумное число будет превзойдено на следующей неделе, когда OnePlus и Oppo объединятся, чтобы запустить новый дисплей BOE в Китае.

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OnePlus разместил на своем официальном аккаунте Weibo информацию о том, что 24 октября в сотрудничестве с BOE запустит новый дисплей. Официальное название мероприятия «Sunrise · East» и оно пройдет в Китае. Плакат, посвященный запуску, также имеет фирменный знак Oppo, что означает, что он также будет частью анонса. По понятным причинам компания держит важные детали и характеристики в секрете. Однако, данное событие называют историческим моментом для китайских экранов.

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Ожидается, что новый дисплей BOE будет иметь разрешение 2K и максимальную яркость 3000 нит. Как упоминалось вначале, он будет ярче, чем на новых складных устройствах Oppo и OnePlus. По слухам, дисплей OnePlus BOE дебютирует на OnePlus 12. Сообщается, что флагман оснащен 6,82-дюймовым изогнутым дисплеем LTPO AMOLED с разрешением 2K. Кроме того, предполагается, что он будет предлагать частоту обновления 120 Гц и затемнение PWM 2160 Гц. Ожидается, что он официально выйдет где-то в декабре 2023 года в Китае.

#oneplus #oppo #дисплей
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