Это приложение визуализирует изображение в режиме реального времени, поэтому каждый элемент обоев выглядит как живой.

OnePlus продолжает удивлять своих поклонников новыми технологическими разработками. После выпуска своего первого складного смартфона OnePlus Open, компания анонсировала уникальное приложение для обоев, которое предлагает невероятное визуальное восприятие.

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Сердцем нового смартфона OnePlus является процессор Snapdragon 8 Gen 2, который обладает удивительной способностью аппаратной ускоренной трассировки лучей в реальном времени. Эта функция позволяет создавать потрясающую имитацию поведения света в виртуальном пространстве, отображая тени, отражения и освещение так же, как мы видим в реальном мире. Именно на этой технологии основано новое приложение от OnePlus - PhyRay Wallpaper. Это приложение предлагает пользователю динамические 3D-живые обои, которые используют физический движок и трассировку лучей. Благодаря режиму реального времени, каждый элемент обоев оживает и выглядит невероятно реалистично.

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Представьте себе обои, на которых свет играет с тенями и отражениями, создавая впечатление присутствия в виртуальном мире. Благодаря уникальной технологии OnePlus, пользователи могут испытать это впечатление прямо на своем смартфоне. PhyRay Wallpaper открывает новые возможности для персонализации устройств и создания уникальной атмосферы.