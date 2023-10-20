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СтарыйДед
Согласно сайту Geekbench ОPPO Find X7 будет работать на базе нового Dimensity 9300
Чипсет будет состоять из четырех ядер, работающих на частоте 2,00 ГГц, трех ядер, работающих на частоте 2,85 ГГц, и одного высокопроизводительного ядра, работающего на частоте 3,25 ГГц.

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Ходят слухи, что MediaTek планирует представить свой будущий флагманский чипсет Dimensity 9300 6 ноября. Ожидается, что Vivo X100 и X100 Pro, которые будут выпущены в Китае на третьей неделе ноября, станут первыми устройствами, который получат чип D9300. Кроме того, в базе данных платформы тестирования Geekbench был обнаружен новый телефон OPPO с номером модели PHZ110, оснащенный тем же чипом. Похоже, что этот телефон — не что иное, как долгожданный OPPO Find X7. В марте этого года OPPO представила флагманские телефоны Find X6 и X6 Pro с чипсетами Dimensity 9200 и Snapdragon 8 Gen 2 соответственно. Следовательно, вполне вероятно, что телефон PHZ110 со встроенным D9300 — это предстоящий Find X7, который может дебютировать в первом квартале 2024 года.

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Согласно списку Geekbench, Find X7 оснащен чипсетом Dimensity 9300 с конфигурацией из четырех ядер, работающих на частоте 2,00 ГГц, трех ядер, работающих на частоте 2,85 ГГц, и одного высокопроизводительного ядра, работающего на частоте 3,25 ГГц. Этот мощный набор микросхем дополняется графическим процессором Mali-G720-Immortalis MC12 для графики. Вариант Find X7, появившийся на Geekbench, имеет 16 ГБ оперативной памяти. Он работает на Android 14, который, вероятно, будет работать в паре с будущим пользовательским интерфейсом OPPO ColorOS 14. Что касается производительности тестов, OPPO Find X7 получил результат в одноядерном тесте 2139 и впечатляющий результат в многоядерном тесте 7110.

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Хотя дополнительная информация об OPPO Find X7 еще не получена, похоже, что OPPO готовится представить две версии телефона. Ожидается, что Find X7 Pro станет одним из них и, скорее всего, будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 3. 

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