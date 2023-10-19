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СтарыйДед
Mengma выпускает петличный микрофон LARK MIX весом 9 грамм
Этот микрофон имеет «модульную» конструкцию и может использоваться с различными аксессуарами для разных случаев.

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Корпорация Mengma на данный момент официально представила LARK MIX – маленький микрофон, который можно легко закрепить на одежде или ремне для удобной записи голосового контента. Этот новый петличный микрофон имеет модульную конструкцию и может использоваться с различными аксессуарами для разных ситуаций. Компания выпустила 4 версии LARK MIX: мобильную версию Lightning (включает микрофон, зарядное устройство и приемник), мобильную версию Lightning (содержит микрофон и приемник), мобильную версию Type-C (собирающую микрофон и приемник) и версию для камеры (включает микрофон, зарядное устройство и приемник, соответствующие камере). Как отмечают официальные лица, версия для камеры LARK MIX поставляется в комплекте с соединительными кабелями для компьютера и камеры, в то время как кабели-адаптеры для мобильных телефонов не включены в стандартную комплектацию и приобретаются отдельно.

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Отмечается, что микрофон весит лишь 9 граммов и оснащен специальным микрофонным устройством, частота дискретизации которого составляет 48 кГц 24 бита. Отношение сигнал/шум составляет 70 дБ, а максимальное звуковое давление достигает 115 дБ. Также заявлено, что микрофон способен работать автономно до 10 часов и до 30 часов совместно с использованием беспроводной зарядки.

Относительно функциональности, LARK MIX поддерживает двухуровневое шумоподавление, которое позволяет выбирать интенсивность шумоподавления в зависимости от уровня окружающего шума и сохранять естественность человеческого голоса. В рамках радиостабильности микрофон оснащен антенной LDS с высокой проникающей способностью, встроенной в корпус. Радиус действия составляет 300 метров, и микрофон применяет схему защиты от радиочастотных помех. Утверждается, что даже при наличии множества другого оборудования на площадке не возникает никаких помех.

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Приемник микрофона поддерживает прямое подключение к мобильным телефонам и компьютерам с возможностью управления через приложение. В дополнение к обычной версии с USB Type-C, доступна версия с интерфейсом Lightning, разработанная совместно с Apple. Кроме того, выпущено множество аксессуаров для микрофона, таких как магнитные детали, ремешки, магнитные спинные зажимы, ветрозащитные чехлы и многое другое, чтобы обеспечить разнообразие персонализированных вариантов использования.

#микрофон #петличный микрофон #микрофон из китая
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