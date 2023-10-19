Устройство, по информации в отчетах, не будет поддерживать беспроводную зарядку.

Ожидается, что в ноябре в Китае Vivo представит серию смартфонов Vivo X100. Согласно сообщениям о линейке, модели V2309A и V2334A будут называться Vivo X100 и X100 Pro соответственно при своем дебюте на китайском рынке. Одобрение китайским органом 3C данной модели свидетельствует о ее фактическом появлении в следующем месяце.

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Телефон Vivo V2039A появился в базе данных китайской сертификационной платформы 3C, как видно на изображениях. Возможно, что устройство будет комплектоваться зарядным устройством V12060L0A0-CN / V12060LIH0-CN1 / V12060LIA0-CN / V12060LIH1-CN, поддерживающим быструю зарядку мощностью до 120 Вт. Устройство, по информации в отчетах, не будет поддерживать беспроводную зарядку. Ожидалось, что Vivo X100 Pro будет предлагать проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. X100 может иметь батарею емкостью 5100 мА*ч, а X100 Pro – емкостью 5400 мА*ч.

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Предполагается, что как X100, так и X100 Pro будут оснащены чипом Dimensity 9300, который может появиться 6 ноября. Оба устройства, по данным, обладают OLED-дисплеем с изогнутыми краями и разрешением 1,5K. Также есть предположение о возможном появлении версии Vivo X100 с плоским дисплеем, которая также будет оснащена OLED-дисплеем 1,5K, чипом D9300 и аккумулятором емкостью 5100 мА*ч с поддержкой зарядки 120 Вт.