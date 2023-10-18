SD-карты серии Outdoors 4K выдерживают температуру от -25°C до 85°C и могут быть погружены в воду на глубину до 1 метра.

SanDisk, один из ведущих производителей карт памяти, радует новой серией карт SD и microSD UHS-I Outdoors. Эти карты не только имеют яркий оранжевый дизайн, но и предназначены специально для использования на открытом воздухе. Она подойдёт тем, кто любит фотографировать на природе. Карты памяти серии SanDisk Outdoors обладают высокой производительностью, что особенно важно при съемке изображений в формате 4K. Кроме того, эти карты имеют емкость до 512 ГБ.

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Однако, не менее важным является их внешний вид. Карты памяти серии Outdoors имеют яркий оранжевый дизайн корпуса Blaze Orange, что делает их легко обнаружимыми, даже если они упадут в лесу, на поле или в воду. Больше не нужно будет беспокоиться о потере карты. Официальные представители SanDisk заверяют, что SD-карты серии Outdoors 4K способны выдерживать экстремальные условия. Они могут работать в широком температурном диапазоне от -25°C до 85°C. Это означает, что можно использовать их даже в самых холодных или жарких местах. Кроме того, эти карты могут быть погружены в воду на глубину до 1 метра в течение 72 часов, будь то пресная или соленая вода. Их устойчивость к влажности также впечатляет - они выдерживают до 95% относительной влажности.

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Как итог, серия карт памяти SanDisk Outdoors является надежным и прочным выбором для тех, кто любит активный отдых и приключения на природе.