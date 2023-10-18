Клавиатура оснащена 100% защитой от фантомных нажати, чтобы каждое нажатие клавиши засчитывалось индивидуально.

Компания MSI сегодня представила новую механическую клавиатуру VIGOR GK41. В настоящий момент официальная цена и дата поступления клавиатуры на прилавки еще не объявлены.Что касается дизайна, механическая клавиатура серии VIGOR GK41 имеет 10 различных зон подсветки, 6 наборов фиксированных светодиодных индикаторов и поддерживает настройку световых эффектов через приложение MSI Center.

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В этой клавиатуре используется красные переключатели Kaihua с высотой полного ходе в 4,0 мм и требующие усилие в 50 г для нажатия и оснащен конструкцией клавиш со 100% защитой от фантомных нажатий. Как утверждается, она необходима для того, чтобы каждое нажатие клавиши засчитывалось индивидуально. Это имеет значение для игроков, которым нужна высокая скорость отклика на каждое нажатие клавиш. Кроме того, клавиатура также имеет функцию клавиш 6+N. Официальные лица утверждают, что клавиатура может автоматически определять количество нажатых пользователем клавиш и немедленно переключаться в режим 6 клавиш или N-клавиш, чтобы избежать конфликтов сигналов и сбоев срабатывания клавиш.

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Также клавиатура оснащена двухступенчатой регулируемой опорной ножкой, обеспечивающей три угла использования: 0°, 3° и 7°. Ещё официальный представитель также подчеркнул функцию "горячих клавиш" этой клавиатуры. На колпачках клавиш напечатан ряд функциональных значков. Пользователи могут использовать соответствующие горячие клавиши для регулировки громкости, управления мультимедиа или запуска приложения MSI Afterburner.