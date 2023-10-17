Hyper Tourer позиционируется как минивэн для людей, которые ценят в жизни все прекрасное и наслаждаются компанией друзей и коллег в любой момент времени.

В преддверии выставки Japan Mobility Show, которая состоится на следующей неделе, Nissan представил третий концепт электромобиля в этом месяце. Hyper Tourer — это образец, который присоединится к двум другим ранее представленным концепт-рендерам в качестве физического присутствия в Японии. Стратегия представления рендеров уникальных концептов электромобилей является частью концептуальной кампании «Hyper», в рамках которой Nissan представляет новые цифровые модели в преддверии Japan Mobility Show. Автопроизводитель объяснил, что он выбрал слово «Hyper» в своей новой серии как подходящее выражение «повышенного внимания», которое он стремится вызвать формой моделей.

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В начале октября Nissan поделился концептом Hyper Urban EV — футуристического кроссовера, вдохновленного калейдоскопом, со складными передними сиденьями и полностью настраиваемым дисплеем. Неделю спустя показали внедорожник Hyper Adventure — автомобиль, отличающийся большой батареей, высокой грузоподъёмностью автомобиля, а также колесами и бамперами, оснащенными тяговыми механизмами для борьбы со снегом. Чтобы завершить тройку, Nissan представил концепт электромобиля под названием Hyper Touring – свежий взгляд на минивэн, на который стоит взглянуть перед его официальным представлением. Hyper Tourer – это зрелище, на которое стоит посмотреть, если нравятся футуристические минивэны.

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Hyper Tourer будет представлен в Японии начиная с 25 октября вместе с двумя другими концептами Nissan EV «Hyper», упомянутыми выше. Эти три модели также будут показаны в музыкальном клипе, который также дебютирует 25-го числа.