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СтарыйДед
Бета-программа Samsung One UI 6 открыта для смартфонов Galaxy A52s и Galaxy M23
Ожидается, что к концу этого года Samsung сначала выпустит стабильную версию пользовательского интерфейса One UI 6 на базе операционной системы Android 14.

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Южнокорейская технологическая компания, вслед за своими устройствами премиум-класса S-серии, начала открывать бета-программу One UI 6 и для смартфонов среднего класса. Два смартфона Galaxy теперь имеют право на участие в бета-программе. Устройства серии S23, дебютировавшие в начале этого года, стали первыми смартфонами, имеющими право на участие в бета-программе One UI 6, после чего бета-программа была открыта и для смартфонов серии S22. В настоящее время бренд начинает делать бета-программу доступной и для своих устройств среднего класса, и, как сообщалось, на данный момент в нее могут участвовать смартфоны Galaxy A52s и Galaxy M23.

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Отметим, что бета-программа для смартфона Galaxy A52s доступна только для южнокорейских пользователей, тогда как пользователи с устройством Galaxy M23 могут принять участие в бета-программе One UI 6 и из других стран. Регистрация бета-программы One UI 6 для смартфона Galaxy M23 уже началась, и пользователи могут подать заявку. Приглашения для пользователей смартфонов Galaxy A52s были отправлены через приложение Samsung Members в Южной Корее, и заинтересованные пользователи могут принять участие в бета-программе и внести в нее свой ценный отзыв.

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Ожидается, что к концу этого года Samsung сначала выпустит стабильную версию пользовательского интерфейса One UI 6 на базе операционной системы Android 14 для своих устройств серии S23. Новый пользовательский интерфейс бренда будет включать в себя переработанный пользовательский интерфейс с изменениями в шрифте, областях быстрой панели, виджетах и приложениях.

#samsung #one ui #one ui 6.0
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