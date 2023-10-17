Серия Xiaomi Mi 14 станет первым мобильным телефоном, оснащенным новой системой

Сегодня в истории Xiaomi наступил важный момент. Основатель компании, Лэй Цзюнь, объявил на платформе "Weibo", что новая операционная система Xiaomi HyperOS официально выпущена.

Согласно заявлению Лэя Цзюня, серия Xiaomi Mi 14 станет первой линейкой смартфонов, оснащенных новой операционной системой Xiaomi HyperOS. Важно отметить, что эти устройства уже доставлены на завод для начала производства. Это означает, что в ближайшее время можно будет увидеть новые смартфоны Xiaomi, работающие на HyperOS.

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Официальный представитель компании пока не раскрыл много дополнительной информации о Xiaomi HyperOS. Это вызывает интерес и некоторую загадочность вокруг новой операционной системы. Возможно, Xiaomi готовит нечто удивительное и инновационное, что приведет к новым возможностям и улучшенному пользовательскому опыту.

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Однако стоит отметить, что некоторые зарубежные СМИ ранее утверждали, что система Thermal OS от Xiaomi используется только на внутреннем рынке, в то время как MIUI будет продолжать обновляться на зарубежных рынках. Таким образом, HyperOS может стать следующим шагом в развитии Xiaomi, предлагая новые возможности и функции для пользователей по всему миру.